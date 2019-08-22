ເງິນທຶນ ໃນການປະຕິບັດງານທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນເຢເມນ ໄດ້ໝົດລົງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະໃນອີກບໍ່ດົນນີ້ ຕ້ອງໄດ້ຫລຸດການປັນສ່ວນດ້ານອາຫານລົງ ໃຫ້ແກ່ 12 ລ້ານຄົນແລະອັດໂຄງການຊ່ວຍຊີວິດເດັກຖ້າບັນດາປະເທດແລະອົງການຕ່າງໆບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນ.
ທ່ານນາງລີສ ແກຣນເດ (Lise Grande) ຜູ້ປະສານງານ ດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນເຢເມນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການເງິນທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໄປແລ້ວນັ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ເວລາໃດເງິນບໍ່ມາ ຜູ້ຄົນກໍຈະຕາຍ.”
ມີພຽງແຕ່ 3 ໂຄງການມະນຸດສະທຳທີ່ສຳຄັນໆເທົ່ານັ້ນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 34 ໂຄງການໃນເຢເມນ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນໃນປີນີ້.
ວິກິດການທາງດ້ານມະນຸດສະທຳແມ່ນເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກການສູ້ລົບກັນເປັນເວລາ 4 ປີກວ່າລະຫວ່າງກຳລັງປະສົມພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານເຢເມນ ແລະພວກກະບົດຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຍຶດທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ແລະບັງຄັບໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ລາອອກ.
ເຢເມນເປັນບ່ອນທີ່ມີການປະຕິບັດງານທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນທຶນຢ່າງພຽງພໍ. ຈາກຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ 4,190 ລ້ານໂດລາ ມີແຕ່ 34 ເປີເຊັນຂອງເງິນຈຳນວນ ດັ່ງກ່າວເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບ.
ຜູ້ບໍລິຈາກລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ແຜນການຮັບມືທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແມ່ນເປັນປະເທດທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ສຳຄັນໃນການເຮັດສົງຄາມຄືຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສຊຶ່ງຕ່າງກໍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ 750 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2019 ແຕ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍ ໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນ.
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ຈ່າຍເງິນໄປແລ້ວ 127 ລ້ານໂດລາ ແລະສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ໄດ້ຈ່າຍເງິນ 160 ລ້ານໂດລາ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນ ປະເທດທັງສອງຍັງໄດ້ຈ່າຍເງິນ ຕື່ມອີກ 89 ລ້ານໂດລາ ແລະ 35 ລ້ານໂດລາ ຕາມລຳດັບ ໃຫ້ແກ່ອົງການຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ນອກໂຄງການ.
ຢູ່ໃນປະເທດບ່ອນທີ່ຜູ້ຄົນ 10 ລ້ານຄົນພວມຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບການຂາດແຄນອາຫານຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວນັ້ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຢ່າງວ່ອງໄວ ຕົນກໍຈະຕັດການປັນສ່ວນອາຫານໃຫ້ແກ່ 12 ລ້ານຄົນແລະຢຸດໃຫ້ການບໍລິການແກ່ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດອາຫານ 2 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ.