ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຢາກໃຫ້ຣັດເຊຍ ກັບຄືນເຂົ້າມາຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມ 7 ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດ ກ້າວໜ້າທີ່ສຸດໃນໂລກ ຫຼື G-7 ເຖິງແມ່ນປະເທດດັ່ງກ່າວຍັງຄວບຄຸມແຫຼມໄຄຣເມຍຢູ່ກໍຕາມ.
ຣັດເຊຍໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍ້ອນໄດ້ປະກາດຮວມເອົາແຫຼມໄຄຣເມຍເຂົ້າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຕົນ ໃນປີ 2014.
ໃນຂະນະທີ່ພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ G-7 ພວມມຸ່ງໜ້າໄປຍັງເມືອງບີອາຮິດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກຂອງຝຣັ່ງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ມັນຈະມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນຖ້າປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວຄືນອີກ.
ທ່ານທຣຳເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃດໆ ກ່ຽວກັບການທີ່ຣັດເຊຍຖືວ່າແຫຼມໄຄຣເມຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງດິນແດນຕົນ ແຕ່ກັບຖິ້ມໂທດໃສ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ໃນການທີ່ຣັດເຊຍເຂົ້າຍຶດຄອງແຫຼມໄຄຣເມຍນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າຍຶດຄອງໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງໂອບາມາ ບໍ່ແມ່ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຄວາມຈິງກໍຄືວ່າ ປະທານາທິບໍດີປູຕິນແມ່ນສະຫຼາດກວ່າປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ໃນເລື້ອງແຫຼມໄຄຣເມຍ ແລະເລື້ອງອື່ນໆ. ທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຍ້ອນເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ແລະ ທີ່ຈິງແລ້ວ ຍ້ອນເລື້ອງນີ້ທ່ານໂອບາມາຈຶ່ງເສຍໃຈ ແລະຂັບໄລ່ທ່ານປູຕິນອອກຈາກກຸ່ມ G-8 ຈຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນກຸ່ມ G-7.
ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ໃນການຕອບຄຳຖາມທີ່ບ່ອນຈອດລົດຂອງທຳນຽບຂາວ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼວງຫຼາຍເວົ້າເຖິງເລື້ອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະພວກເຂົາກໍບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນອາດເປັນເລື້ອງທີ່ດີ ຖ້າຣັດເຊຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເວົ້າກັບພວກເຂົາໂດຍກົງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົມກັນທາງໂທລະສັບ.”
ທ່ານທຣຳກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ມີ ສັນຕິພາບໃນໂລກ ການຄ້າ ແລະເລື້ອງອື່ນໆ. ມັນຈະເປັນການງ່າຍຂຶ້ນຖ້າຫາກມີຣັດເຊຍຢູ່ທີ່ນັ້ນ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຄີຍເປັນສະມາຊິກມາກ່ອນແລ້ວ.”
ນຶ່ງມື້ກ່ອນນັ້ນ ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ຖ້າປະເທດໃດປະເທດນຶ່ງໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາທິດນີ້ ຫາກເຄື່ອນໄຫວຮັບເອົາຣັດເຊຍຄືນອີກ “ຂ້າພະເຈົ້າ ແນ່ນອນກໍຈະມີຄວາມຄິດເອນອຽງໄປໃນທາງທີ່ດີກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ກຸ່ມ G-7 ແມ່ນປະກອບດ້ວຍການາດາ ຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ອີຕາລີ ຍີ່ປຸ່ນ ອັງກິດ ແລະສະຫະລັດ ແມ່ນຖືກຈັດໂດຍອົງການກອງທຶນສາກົນ IMF ໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດກ້າວໜ້າທີ່ສຸດ ໂດຍມີຄວາມຮັ່ງມີປະກອບເປັນ 58 ເປີ ເຊັນຂອງໂລກ. ຈີນເປັນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງໂລກຮອງຈາກສະຫະລັດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຈັດຢູ່ໃນກຸ່ມ G-7. ຣັດເຊຍມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດອັນດັບທີ 12 ຂອງໂລກ.