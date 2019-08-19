ສປຊ ຫ້າມ ການນຳເອົາ ຊ້າງນ້ອຍ ອອກຈາກ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ທຳມະຊາດ ເພື່ອສົ່ງໄປ ສວນສັດ ແລະສວນລະຄອນ

ຄະນະຜູ້ແທນ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍສັດປ່າຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນ
ເຈນີວາ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ທີ່ໄດ້ຫ້າມ ການປະຕິບັດທີ່ນຳເອົາ
ພວກຊ້າງນ້ອຍທັງຫຼາຍ ອອກຈາກພື້ນທີ່ ທີ່ຢູ່ອາໄສທຳມະຊາດຂອງພວກມັນ ແລະ
ເອົາພວກມັນໄປໄວ້ ໃນສວນສັດ ແລະສວນລະຄອນສັດ ແຫ່ງຕ່າງໆ.
46 ປະເທດ ຢູ່ທີ່ການປະຊຸມ ໄອອອນ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການຄ້າ
ລະຫວ່າງປະເທດ ພວກສັດທີ່ກຳລັງໃກ້ຈະສູນພັນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ການກະທຳດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຜິດກົດໝາຍ ໂດຍມີ 18 ປະເທດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ບໍ່ເຫັນ
ດີນຳ ທີ່ລວມທັງ ສະຫະລັດ. ແລະ 19 ປະເທດ ໄດ້ງົດອອກສຽງ.
ການຫ້າມດັງກ່າວ ອ້າງວ່າ ລາຍການຕ່າງໆໃນວົງການບັນເທີງ ຖືວ່າ “ເປັນທີ່ຍອມ
ຮັບບໍ່ໄດ້ ແລະເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ” ສຳລັບພວກຊ້າງ.
“ການຕັດສິນໃຈໃນຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ອຍຊີວິດຊ້າງທັງຫຼາຍໄດ້ ໃນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຈາກ
ການຖືກພັດພາກຈາກຄອບຄົວຂອງພວກມັນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປ່າດົງ ແລະຖືກບັງຄັບໃຫ້
ອາໄສຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຖືກກັກຂັງໄວ້ ຢູ່ໃນສວນສັດ ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກມັນ ທີ່ມີ
ສະພາບຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງ ອົງການສັງຄົມເພື່ອມະນຸດ
ສະທຳສາກົນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນອາທິດວານນີ້. ອົງການນີ້ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ການຈັບເອົາ
ພວກຊ້າງນ້ອຍ ເປັນການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍທາລຸນ ແລະສະເທືອນຈິດໃຈ ທັງແມ່ແລະ
ຊ້າງນ້ອຍ ແລະຝຸງຊ້າງ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ນັ້ນ.”
ການຕັດສິນໃຈໃນວັນອາທິດນັ້ນ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ເປັນການແນເປົ້າໝາຍໃສ່ປະເທດ
ບັອສວານາ ນາມມີເບຍ ອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ຊິມບັບເວ.
ອົງການ CITES ກ່າວວ່າ ຊິມບັບເວ ໄດ້ສົ່ງຊ້າງນ້ອຍ ຫຼາຍກວ່າ 100 ໂຕ ໄປຍັງຈີນ
ນັບຕັ້ງແຕ່ ປີ 2012 ຊຶ່ງເປັນການສ້າງຄວາມກະທົບກະເທືອນຕໍ່ພວກສັດທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່
ຕົນກ່າວວ່າ ຖືກທຸບຕີ ຖືກເຕະ ແລະຖືກກະທຳຕໍ່ ຢ່າງທາລຸນ ໂດຍພວກຜູ້ເບິ່ງແຍງ
ພວກສັດເຫຼົ່ານັ້ນ. ຫຼາຍໆໂຕ ກໍໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ