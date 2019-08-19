ງົບປະມານ ດ້ານທະຫານ ຂອງໄຕ້ຫວັນ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ຈະຕ້ານທານ ຈີນ ໄດ້ຫຼືບໍ່ ໃນການຊື້ເຮືອບິນລົບ F-16 ລຸ້ນໃໝ່

ໄຕ້ຫວັນ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຂະຫຍາຍງົບປະມານທາງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼາຍກວ່າ
ປົກກະຕິໃນປີໜ້າ ລຸນຫຼັງໄດ້ແນມເຫັນວ່າ ມີໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກ ຈີນ ທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງເກົ່າຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງມີກອງກຳລັງຕິດອາວຸດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສາມຂອງໂລກ, ແລະ
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະຂາຍເຮືອບິນຮົບລຸ້ນ F-16 ໃນຮອບໃໝ່ໃຫ້.
ງົບປະມານທາງທະຫານຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 13.1 ຕື້ໂດລາໃນປີໜ້າ, ເຊິ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນ
ປະຫວັດສາດ ແລະ 2.3 ເປີເຊັນຂອງຍອດພະລິດຕະພັນພາຍໃນ, ເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນ
ໜ້ອຍນຶ່ງໃນປີນີ້ ອີງຕາມສູນກາງງົບປະມານລັດຖະບານ, ງົບປະມານດັ່ງກ່າວຖືກຮັບ
ຜ່ານໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ. ງົບປະມານນັ້ນ, ທີ່ຕ້ອງຖືກຮອງຮັບໂດຍລັດຖະບານ,
ລວມມີການເພີ່ມຂຶ້ນ 5.2 ເປີເຊັນສຳລັບການປ້ອງກັນປະເທດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງ
ອົງການຂ່າວສູນກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກລັດຖະບານຂອງ ໄຕ້ຫວັນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈະເພີ່ມການໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປີໜ້າ ໂດຍສະເພາະ
ສຳລັບ “ການສະໜັບສະໜູນເຈົ້າໜ້າທີ່” ແລະ ທຳ “ການລົງທຶນດ້ານທະຫານ”, ອີງ
ຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກກະຊວງ ທ່ານ ຊີ ຊຸນ ເຫວິນ ໃນວັນອາທິດວານີ້.
ຈີນ ໄດ້ອ້າງເອົາອຳນາດອະທິປະໄຕຕໍ່ ໄຕ້ຫວັນ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມ
ກາງເມືອງ ຈີນ ໃນຊຸມປີ 1940 ແລະ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະໃຊ້ກຳລັງຖ້າຈຳເປັນ, ເພື່ອຍຶດເອົາ
ເກາະເຂົາເຈົ້າ. ປະຊາຊົນ ໄຕ້ຫວັນ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ກ່າວໃນການສຳຫຼວດຂອງລັດ
ຖະບານເມື່ອເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາເຈົ້າເລືອກເອົາການປົກຄອງຕົນເອງ
ແທນທີ່ຈະແມ່ນການປົກຄອງຈາກ ຈີນ.
ປັດຈຸບັນນີ້ ປັກກິ່ງ ປະຕິບັດກອງກຳລັງຕິດອາວຸດທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສາມ
ຂອງໂລກ, ທຽບໃສ່ ໄຕ້ຫວັນ ໃນອັນດັບທີ 22, ອີງຕາມເວັບໄຊ້ຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນ
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