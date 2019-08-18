ໃນຂະນະທີ່ການຍິງສັງຫານໝູ່ລຽນຕິດກັນໃນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຖຽງທີ່
ຫຍຸ້ງຍາກກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍການນຳໃຊ້ປືນນັ້ນ, ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ຄາລິຟໍເນຍໃຕ້ ແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ
ບາງເທື່ອມີບັນຫາໜ້ອຍກວ່າ ໃນການຮັກສາຄົນໃຫ້ຢູ່ໃນຕຶກຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຂັດ
ຂວາງຄົນຜູ້ທີ່ຢາກທຳການຍິງສັງຫານໝູ່.
ບັນດານັກວິສະວະກອນ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແມ່ນກຳລັງຄິດຄົ້ນການ
ອອກແບບຕຶກ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ຈະຫາທາງປົກປ້ອງຄົນ. ນະວັດຕະກຳໃໝ່ຫຼ້າສຸດ
ນີ້ ຈະໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ, ຈາກການຕັ້ງທາງອອກໄປສູ່ບ່ອນຫຼົບລີ້ຫຼາຍ
ບ່ອນ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງຝາເຮືອນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້. ແຕ່ການທີ່ແບບຕ່າງໆຈະຖືກນຳ
ມາປະຕິບັດນັ້ນ, ກ່ອນອື່ນໝົດບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງສຳຫຼວດຫາການປະພຶດຂອງຜູ້
ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕຶກຕ່າງໆ.
ການອອກແບບຕຶກຈະມີຄຸນນະສົມບັດ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອາຄານມີຄວາມປອດໄພ
ກວ່າເກົ່າໃນເຫດການຍິງສັງຫານໝູ່ ລວມທັງທາງອອກຫຼາຍບ່ອນ ແລະ ບ່ອນຫຼົບລີ້ຢູ່
ໃນຕຶກ ຫຼື ແມ່ນກະທັ້ງແກ້ວປ້ອງຢ້ຽມທີ່ໄສ ແລະ ມົວ. ຄຸນນະສົມບັດຫຼາຍຢ່າງແມ່ນອີງ
ຕາມການແນະນຳຈາກອົງການລັດຖະບານຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ.
ໃນທ້າຍປີນີ້, ການອອກແບບຕຶກຫຼາຍຢ່າງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງການຈະໄດ້ທຳການ
ທົດລອງ ໃນການທົດລອງເຫດການຈິງທາງຄອມພິວເຕີ ພ້ອມກັບນາຍຄູ ແລະ ພະນັກ
ງານຫ້ອງການໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ 200 ຄົນຢູ່ເທິງເຄື່ອງແລ່ນອອກຳລັງກາຍ, ດ້ວຍການ
ໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາວະເໝື່ອຈິງ, ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດແລ່ນ
ໜີຈາກມືປືນ ໃນໂລກຄວາມເປັນຈຶງຢູ່ຄອມພິວເຕີ.
ແນວໃດກໍຕາມ ຄຸນນະສົມບັດຕ່າງໆ ອາດຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກບ່ອນ. ຕົວຢ່າງ,
ແກ້ວທີ່ມົວຢູ່ປະຕູຂອງຫ້ອງທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ຄົນປອດໄພໃນສະຖານະການຍິງກັນນັ້ນ
ອາດຈະບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນວັນເຂົ້າໂຮງຮຽນທຳມະດາ ເມື່ອຄົນຢາກທີ່ຈະສາມາດ
ເບິ່ງອອກໄປນອກຫ້ອງຮຽນ ເພື່ອຂັດຂວາງນັກລວນລາມເດັກນ້ອຍ.