ສະພາທະຫານລັດຖະບານໃໝ່ຂອງ ຊູດານ ແລະ ບັນດາຜູ້ນຳການປະທ້ວງໄດ້ເຊັນຂໍ້
ຕົກລົງການໃຊ້ອຳນາດຮ່ວມກັນໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາທູມ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະເປີດທາງໃຫ້ສອງຝ່າຍທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ ເພື່ອສ້າງກອງທັບຮ່ວມ ແລະ
ສະພາພົນລະເຮືອນທີ່ຈະນຳພາປະເທດ ຊູດານ ເປັນເວລາສາມປີ ຈົນຮອດການເລືອກ
ຕັ້ງທີ່ຈັດຂຶ້ນ ສຳລັບລັດຖະບານທີ່ນຳໜ້າໂດຍພົນລະເຮືອນ.
ໃນຂະນະທີ່ການລົງນາມເອງແມ່ນໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນນັ້ນ, ຕໍ່ມາກໍໄດ້ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງ
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ຄາທູມ.
ປະຊາຊົນ ຊູດານ ໄດ້ໄກວ່ທູກຊາດໄປມາ ແລະ ຮ້ອງຄຳຂວັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ໃນ
ລະຫວ່າງການປະທ້ວງທີ່ໄດ້ບັນລຸຜົນ, ຄຳຂວັນທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດແມ່ນຄຳວ່າ “ມາດາເນຍ”,
ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ “ພົນລະເຮືອນ” ແນວໃດກໍຕາມ ຂໍ້ຄວາມຂອງຂໍ້ຕົກລົງວັນເສົາວານ
ນີ້ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄວາມສຳເລັດຂອງການປະທ້ວງພົນລະເຮືອນ ໃນການກໍ່ຕັ້ງລັດຖະບານ
ໃໝ່.
ນາງ ນີຣາດ ອັບດຸລລາ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢືນຢູ່ນອກຫໍປະຊຸມມິດຕະພາບ ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ຕົກລົງ
ກຳລັງຖືກເຊັນນັ້ນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫຼາຍ, ຂ້າພະເຂົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າຈະ
ສະແດງອອກມາແນວໃດ.”
ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະເທດ ຊູດານໃໝ່ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນແລ້ວ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ສວຍສົດ
ງົດງາມຫຼາຍ. ຊີວິດຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ປ່ຽນແປງ.”
ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນໄດ້ສົ່ງສຽງເຊຍຂໍ້ຕົກລົງ ຢູ່ດ້ານນອກຂອງຫໍປະຊຸມລັດຖະບານ ໃນ
ເຂດຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງ ຄາທູມ ນັ້ນ, ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນອື່ນໆກໍໄດ້ໄປສະຖານີລົດໄຟ
ເພື່ອທັກທາຍຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ ອັດບາຣາ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທຳອິດທີ່ໄດ້ປະທ້ວງອະ
ດີດປະທານາທິບໍດີ ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງ
300 ກິໂລແມັດ ເພື່ອໄປສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນນະຄອນຫຼວງ.
ທ່ານ ອາວາດາລລາ ອາເມັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນຂະນະທີ່ລາວກ້າວອອກຈາກລົດ
ໄຟໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາທູມ ວ່າ “ພວກເຮົາມາທີ່ນີ້ ເພື່ອສະແດງເຖິງໄຊຊະນະຂອງ
ພວກເຮົາ, ເພື່ອນຳພາຄວາມຊົງຈຳ ແລະ ຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງປະຊາຊົນ ຊູ
ດານ.”
ພວກເຮົາໄດ້ມາເພື່ອເປັນສັກຂີພິຍານໃນການລົງນາມຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ແລະ ເປັນສັກຂີພິ
ຍານການບັນລຸຜົນ ຂອງການຮຽກຮ້ອງການປະຕິວັດ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນ
ທວິດເຕີ ໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ “ເຖິງປະຊາຊົນແຫ່ງ ຊູດານ, ພວກເຮົາຂໍສະແດງ
ຄວາມຍິນດີກັບພວກທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການເຊັນຖະແຫຼງການທີ່ເປັນໄປຕາມລັດຖະທຳ
ມະນູນຂອງມື້ນີ້. ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນພວກທ່ານ ໃນການຕາມຫາລັດ
ຖະບານທີ່ປົກປ້ອງສິດທິຂອງປະຊາຊົນ ຊູດານ ໝົດທຸກຄົນ ແລະ ຈະນຳໄປສູ່ການ
ເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີ ແລະ ຍຸຕິທຳ.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ມໍແກນ ອໍຕາກຸສ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບ
ນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ຖະແຫຼງການຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນນັ້ນວ່າ “ກອງກຳລັງ
ເພື່ອເສລີພາບ, ການປ່ຽນແປງ ແລະ ສະພາກອງທັບລັດຖະບານໃໝ່ ໄດ້ເອົາບາດ
ກ້າວຕໍ່ໄປທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ. ພວກເຮົາຫວັງທີ່ຈະໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານການສາບານ
ຕົນຂອງສະພາສູງສຸດ ໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນ
ວັນທີ 20 ສິງຫາ.”