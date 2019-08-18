ລະເບີດສະຫລະຊີບ ສັງຫານ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ງານແຕ່ງດອງ 63 ຄົນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ

ທາງການໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຄົນທີ່ເສຍຊີວິດ ໄດ້ເພີ້ມສູງຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ
63 ຄົນ ໂດຍມີຢ່າງໜ້ອຍ 183 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກການ ໂຈມຕີລະເບີດສະຫລະ
ຊີບ ເມື່ອຄືນວານນີ້ ຢູ່ຫໍຈັດການແຕ່ງງານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ແຂກຄົນມາຮ່ວມງານ ໃນ
ນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ.
ພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງປະຊາຄົມ ຊີໄອ ຮາຊາຣາ ທີ່ເປັນຊົນ
ກຸ່ມນ້ອຍ.
ໂຄສົກກະຊວງພາຍໃນຂອງອັຟການິສຖານ ທ່ານ ນາສຣາຕ ຣາຮີມີ ໄດ້ຢືນຢັນຈຳນວນ
ຜູ້ເສຍຊີວິດໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ປະກາດເມື່ອຕອນເຊົ້າ ວັນອາທິດມື້ນີ້
ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຜູ້ ເຄາະຮ້າຍທັງຫຼາຍ.
ໃນຖະແຫລງການທີ່ ທ່ານ ຣາຮີມີ ໄດ້ປະກາດບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການໂຈມຕີນັ້ນ ທ່ານໄດ້
ກ່າວວ່າ ລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນກ່ອນທ່ຽງຄື່ນໃນວັນເສົາວານນີ້ ແລະ ຕຳຫຼວດ ພ້ອມດ້ວຍ
ລົດໂຮງໝໍ ກໍໄດ້ຟ້າວໄປຍັງສະຖານທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອຂົນສົ່ງຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄປຍັງ
ໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆໃນນະຄອນ ກາບູລ.
ປະທານາທິບໍດີ ອາຊຣາຟ ການີ ໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີຂ້າມໃນຄືນນັ້ນວ່າ ເປັນການ
ກະທຳທີ່ “ໄຮ້ມະນຸດສະທຳ” ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຮຽກກອງປະຊຸມ “ວິສາມັນ” ດ້ານ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ ເພື່ອທົບທວນຄືນ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມ ຜິດພາດດ້ານການຮັກ
ສາຄວາມປອດໄພເຊັ່ນນີ້ ເກີດຂຶ້ນອີກ.
ຍັງບໍ່ມີການກ່າວອ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການຄາດຕະກຳໝູ່ນັ້ນ ໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອ
ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນການໂຈມຕີຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ອັຟການິສຖານ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ສຸດໃນຮອບ
ສອງສາມປີຜ່ານມານີ້.
ສ່ວນກຸ່ມ ຕາລີບານ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ປະນາມການໂຈມ
ຕີດ້ວຍລະເບີດນັ້ນ. ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງກຸ່ມກະບົດນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີປ່າເຖື່ອນ
ທີ່ເຈາະຈົງໃສ່ພົນລະເຮືອນທີ່ລວມທັງພວກແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ແມ່ນສິ່ງຕ້ອງຫ້າມ
ແລະ ບໍ່ມີເຫດຜົນອັນຄວນ.”
ການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດເກືອບທຸກຄັ້ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ໂດຍສະເພາະຕໍ່
ປະຊາຄົມ ຮາຊາຣາ ແມ່ນໄດ້ຖືກອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກຸ່ມ ລັດອິສລາມ
ສາຂາ ອັຟການິສຖານ, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຄື ແຂວງໂຄຣາຊານ.
ປະທານາທິບໍດີ ການີ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງອອກ
ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ວ່າ “ກຸ່ມຕາລີບານ ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໂທດດ້ວຍ ຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ ຊຶ່ງ
ເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ສະໜອງພື້ນເວທີໃຫ້ພວກກໍ່ການຮ້າຍ.”
ພວກທີ່ລອດຊີວິດໄດ້ກ່າວວ່າ ແຂກທີ່ມາຮ່ວມງານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ແມ່ນຢູ່ພາຍ ໃນຫໍຈັດ
ງານ ໃນເວລາລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນ.
ທ່ານ ອາມາດ ໂອມິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ກັບເຈົ້າບ່າວ ຢູ່ໃນຫ້ອງອີກ ບ່ອນນຶ່ງ
ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດແຕກ ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ສາມາດແນມເຫັນ
ຜູ້ໃດເລີຍ. ໝົດທຸກຄົນໄດ້ນອນລະເດຍລະດາດຢູ່ທົ່ວຫໍຈັດງານ.”