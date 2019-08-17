ພວກນາຍຄູໄດ້ລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ ຢູ່ທີ່ຮົງກົງ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ເພື່ອສະແດງການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານມາໄດ້ສາມເດືອນແລ້ວ.
ທ່ານຢູ ຊຶ່ງເປັນນາຍຄູສອນດົນຕີຢູ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມແຫ່ງນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ວ່າ “ຂ້ອຍຂໍສັນລະເສີນຄວາມກ້າຫານ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນເລື້ອງຮົງກົງ. ພວກເຂົາເຈົ້າ ແນ່ນອນ ມີຄວາມກ້າຫານກວ່າລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາ.”
ພວກນາຍຄູໄດ້ໂຮມຊຸມນຸມກັນ ທີ່ຄຸ້ມການເງິນ ກ່ອນຈະເລີ້ມເດີນຂະບວນໄປຍັງໂຮງການລັດຖະບານ ບ້ານພັກຂອງນາງແຄຣີ ແລມ ຜູ້ປົກຄອງທີ່ພວມປະສົບກັບບັນຫາຂອງຮົງກົງ.
ມີກຳນົດວ່າ ຈະມີການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕື່ມຢູ່ທີ່ຮົງກົງ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ແລະວັນອາທິດມື້ອື່ນ.
ການປະທ້ວງ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທ້າຍອາທິດ ແຕ່ການປະທ້ວງຢູ່ຮົງກົງໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປສູ່ມື້ເຮັດວຽກທຳມະດາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສູນກາງການບິນທີ່ແອອັດແຫ່ງນຶ່ງຂອງໂລກ ຕ້ອງເປັນອຳມະພາດ ເປັນເວລາຫຼາຍໆມື້ ແລະພາໃຫ້ເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງຕຳຫຼວດປາບຈະລາຈົນ ແລະພວກປະທ້ວງ.
ການເດີນຂະບວນເລີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອຍຸດຕິຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ຊຶ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການສົ່ງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄປດຳເນີນຄະດີຢູ່ທີ່ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຊຶ່ງມີລະບົບກົດໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນນັ້ນ.
ການປະທ້ວງ ໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວ ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ ກາຍມາເປັນຂະບວນການເພື່ອໃຫ້ມີການປະຕິຮູບປະຊາທິປະໄຕ.