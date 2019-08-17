ຕຳຫຼວດໃນນະຄອນພອດແລນ ລັດອໍເຣກັນ ໄດ້ຈັບຜູ້ນຳກຸ່ມຂວາຈັດຄົນນຶ່ງ ນຶ່ງ ມື້ກ່ອນແຜນການເດີນຂະບວນ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ເວລາພວກປະທ້ວງຂວາຈັດຄາດວ່າ ຈະປະເຊີນໜ້າກັບພວກຕໍ່ຕ້ານຟາຊິສ ທີ່ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານຂຶ້ນນັ້ນ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບທ້າວໂຈຍ ກິບສັນ ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຂວາຈັດ Patriot Prayer ໃນວັນສຸກ ວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ລາວຮຽກຮ້ອງໄປຍັງຜູ້ຕິດຕາມໂດຍຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມ ໃຫ້ “ໄປຮ່ວມສິບເທົ່າ ຮ້ອຍເທົ່າ” ໃນການປະທ້ວງໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ທ້າວກິບສັນ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ພົວພັນ ໃນການຈັດແຈງການປະທ້ວງ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້ແຕ່ເຄີຍເປັນຜູ້ວາງແຜນຈັດການໂຮມຊຸມນຸມແບບນີ້ມາກ່ອນ ໄດ້ເຂົ້າມອບຕົວໃນວັນສຸກວານນີ້ ຕໍ່ໝາຍຈັບ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ລະຫວ່າງພວກສະໜັບສະໜຸນຝ່າຍຂວາຈັດແລະພວກຝ່າຍຊ້າຍທີ່ເປັນສັດຕູ.
ທ້າວກິບສັນກ່າວວ່າ ຂໍ້ຫາຕໍ່ລາວນັ້ນ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ລາວໄປຮ່ວມການປະທ້ວງທີ່ເຂດວາເຕີຟຣອນ ໃຈກາງເມືອງ ຂອງນະຄອນພອດແລນ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ຕຳຫຼວດໃນນະຄອນພອດແລນ ໄດ້ລະດົມກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ເກືອບນຶ່ງພັນຄົນເພື່ອຮັບມືກັບການປະທ້ວງ ຊຶ່ງກຳນົດຈະມີຂຶ້ນໃນວັນເສົາມື້ນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕຳຫຼວດລັດອໍເຣກັນ ແລະຈາກອົງການເອັຟບີອາຍ.
ທ່ານເທັດ ວີລເລີ ເຈົ້າຄອງນະຄອນພອດແລນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກຜູ້ນຳສາສະໜາຕ່າງໆ ຕຳຫຼວດ ແລະພວກນັກທຸລະກິດ ໃນນະຄອນດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ອອກຄຳເຕືອນຕໍ່ກຸ່ມຕ່າງໆ “ທີ່ວາງແຜນຈະສວຍໃຊ້ນະຄອນພອດແລນ ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ ເພື່ອເປັນບ່ອນເຜີຍແຜ່ຄວາມກຽດຊັງນັ້ນ” ທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຍິນດີທີ່ຈະຕ້ອນຮັບ” ກຸ່ມເຫຼົ່ານັ້ນ.
ການໂຮມຊຸມນຸມໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນກຸ່ມ Proud Boys ຊຶ່ງຖືກລະບຸວ່າເປັນກຸ່ມທີ່ສ້າງຄວາມກຽດຊັງ ໂດຍອົງການສູນກາງກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງພວກຄົນທຸກໃນເຂດພາກໃຕ້ ຫຼື Southern Poverty Law Center.
ນອກນັ້ນແລ້ວຍັງຄາດວ່າ ຈະມີການເຂົ້າຮ່ວມສົມທົບ ໂດຍກຸ່ມ American Guard, Three Percenters ແລະກຸ່ມ Daily Stormers. ອີງຕາມອົງການ Southern Poverty Law Center ແລ້ວກຸ່ມ American Guard ແມ່ນກຸ່ມພວກຜິວຂາວຫົວຊາດນິຍົມ ກຸ່ມ Three Percenters ແມ່ນກຸ່ມພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດ ແລະເປັນທະຫານບ້ານຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະກຸ່ມ Daily Stormers ແມ່ນກຸ່ມພວກນາຊີໃໝ່.