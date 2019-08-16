ສານອຸທອນຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ຕັດສິນວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຕ້ອງໄດ້ສະໜອງອາຫານ ນ້ຳດື່ມ ແລະອຸບປະກອນພື້ນຖານດ້ານອະນາໄມຕ່າງໆຢ່າງພຽງພໍ ໃຫ້ແກ່ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກກັກຢູ່ຕາມສູນຄຸມຂັງຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ 3 ທ່ານ ຂອງສານອຸທອນເຂດ 9 ສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນແຊນແຟຣນຊິສໂກ ໄດ້ຕັດສິນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບປີ 1997 ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ສະໜອງສະຖານທີ່ໆປອດໄພແລະຖືກຫຼັກອະນາໄມ.
ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ ຂຽນວ່າ “ໂດຍໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍໄດ້ກິນອາຫານຢ່າງພຽງພໍ ດື່ມນ້ຳທີ່ສະອາດ ຖືກກັກຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ຖືກຫຼັກສຸຂາພິບານ ໂດຍມີຫ້ອງນ້ຳທີ່ຖືກຫຼັກອະນາໄມ ມີສະບູ່ແລະຢາຖູແຂ້ວ ແລະໃຫ້ຫລັບໃຫ້ນອນພຽງພໍ ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເປັນສິ່ງຈຳເປັນສຳຫຼັບຄວາມປອດໄພຂອງພວກເດັກນ້ອຍ.”
ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ທະນາຍຄວາມຂອງລັດຖະບານໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ໄດ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂວ່າ ຕ້ອງມີການສະໜອງແປງຖູແຂ້ວແລະສະບູ່ ໃຫ້ແກ່ພວກເດັກນ້ອຍ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຖືກກັກເປັນເວລາສັ້ນໆໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່.
ຜູ້ອຳນວຍການອະວຸໂສ ທີ່ສູນກາງວ່າດ້ວຍກົດໝາຍຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດ ທ່ານນາງລີເຊຍ ແວລ ກ່າວວ່າ “ມັນຈະສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃຫ້ແກ່ຈິດສຳນຶກຂອງຊາວອາເມຣິກັນທັງຫຼາຍທີ່ຮູ້ຈັກວ່າ ລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າພວກເດັກນ້ອຍບໍ່ຕ້ອງການສິ່ງຈຳເປັນເຫຼົ່ານີ້.”
ຂໍ້ຕົກລົງຟລໍເຣສ ສະບັບປີ 1997 ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍຄວນຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະປ່ອຍພວກເຂົາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.