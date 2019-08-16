ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສະເໜີແນະ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຄວນພົບພໍ້ແບບສ່ວນຕົວກັບພວກປະທ້ວງນິຍົມປະຊາທິປະໄຕໃນຮົງກົງ ເພື່ອແກ້ໄຂການເດີນຂະບວນຕໍ່ຕ້ານ ການເຂົ້າຄວບຄຸມດິນແດນດັ່ງກ່າວຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ສິບອາທິດແລ້ວນັ້ນ.
ຜູ້ນຳສະຫະລັດ ຊຶ່ງຂະບວນລົດຂອງທ່ານມັກຈະຫຼີກລ່ຽງພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານທ່ານນັ້ນ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ຖ້າທ່ານສີ ຫາກພົບກັບພວກເດີນຂະບວນຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພວກຊາວໜຸ່ມນັ້ນ “ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເປັນການສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍດີແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈກັນກ່ຽວກັບບັນຫາຮົງກົງ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສົງໄສໃດໆເລີຍ.”
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານເປັນຜູ້ນຳທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ຜູ້ຊຶ່ງປະຊາຊົນຂອງທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ການເຄົາລົບເປັນຢ່າງສູງ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງເປັນຄົນດີ ‘ໃນການເຮັດທຸລະກິດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ.’ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສົງໄສໃດໆເລີຍວ່າ ຖ້າປະທານປະເທດສີຫາກຕ້ອງການແກ້ໄຂບັນຫາຮົງກົງແບບວ່ອງໄວແລະແບບມີມະນຸດສະທຳແລ້ວ ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ພົບພໍ້ແບບສ່ວນຕົວບໍ?
ລັດຖະບານຈີນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍໃດໆເລີຍວ່າ ທ່ານສີມີແຜນການທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມຮົງກົງ. ມີການແນມເຫັນກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງຈີນພວມຝຶກຊ້ອມ ຢູ່ໃນເຂດແດນຂອງຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຊຶ່ງຕັ້ງກົງກັນຂ້າມກັບຊາຍແດນຮົງກົງແຕ່ກໍບໍ່ມີການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກຳລັງດັ່ງກ່າວພວມເຄື່ອນໄປຍັງຮົງກົງແຕ່ຢ່າງໃດ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນປະຈຳລອນດອນ ທ່ານຫຼິວ ຊຽວໝິງ ເຕືອນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ປັກກິ່ງຈະບໍ່ນັ່ງເບິ່ງດູດາຍຕໍ່ການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ປັກກິ່ງພ້ອມແລ້ວ “ທີ່ຈະທັບມ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍໃຫ້ຮາບຄາບ” ຖ້າຫາກວິກິດການໃນຮົງກົງ ກາຍເປັນວິກິດການທີ່ “ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.”
ສະຫະລັດແລະຈີນ ຊຶ່ງເປັນສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າ ທີ່ຍັງຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້. ແຕ່ທ່ານທຣຳສະເໜີແນະວ່າ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານການຄ້າອາດຈະຖືກເລື່ອນເວລາອອກໄປ ຕາບໃດທີ່ຍັງມີການປະທ້ວງຢູ່ຕາມຫົນທາງໃນຮົງກົງ ແລະໃນອາທິດນີ້ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາທີ່ສະໜາມບິນສາກົນ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ໃນແລງວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າລັດຖະບານຂອງທ່ານ ເປັນຜູ້ໄດ້ປຽບຕໍ່ປັກກິ່ງ ໃນການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າ. ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກຂຽນແລ້ວ "ຫຼາຍພັນບໍລິສັດ" ພາກັນຍ້າຍອອກຈາກຈີນ, "ແນ່ນອນຈີນຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີຂໍ້ຕົກລົງ. ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາຮັບມືແບບມີມະນຸດສະທຳກັບຮົງກົງ ກ່ອນອື່ນໝົດ.