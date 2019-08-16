ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ຮອບໃໝ່ ອອກສູ່ທະເລກ້ຳຕາເວັນອອກ ອີງຕາມລາຍ ງານ ຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງປາກົດວ່າ ເປັນການສະແດງຄວາມໂກດແຄ້ນເທື່ອຫຼ້າສຸດຂອງພຽງຢາງ ຕໍ່ການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງ “ລູກສອນໄຟທີ່ບໍ່ມີການລະບຸວ່າເປັນປະເພດໃດ” 2 ລູກໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຈາກແຂວງກັງວອນ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເກົາຫລີເໜືອ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງເສນາທິການຮ່ວມກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້. ຖະແຫຼງ ການກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ເດີນທາງໄປປະມານ 230 ກິໂລແມັດໃນ ລະດັບທີ່ສູງເຖິງ 30 ກິໂລແມັດ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ 6 ເທື່ອໃນໄລຍະປະມານ 3 ອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້. ປະກອບໃສ່ກັບ ຖະແຫຼງການແບບເກາະຜິດຕໍ່ເກົາຫຼີໃຕ້ແລ້ວ ການຍິງທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຂີດໝາຍ ໃນການກັບຄືນໄປສູ່ການເອົາທ່າທີແບບທ້າທາຍຂອງພຽງຢາງ ຊຶ່ງໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມເປີດການເຈລະຈາກັບໂຊລ ຫຼືວໍຊິງຕັນ.
ຫຼັງຈາກການປະຊຸມສຸກເສີນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອຍຸຕິການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟແລະເຕືອນວ່າ ການເຮັດແບບນັ້ນ ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງທະຫານເພີ້ມຂຶ້ນ.
ເຖິງແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຍິງລູກສອນໄຟປະເພດໃດກໍຕາມໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ແຕ່ການຍິງທົດລອງຂອງເກົາຫຼີເໜືອເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແມ່ນພົວພັນກັບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ ທີ່ປາກົດວ່າອອກແບບເພື່ອໃຫ້ຫຼົບຫຼີກລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ທຳການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໃດໆພາຍໃຕ້ມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ. ແຕ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານ “ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ” ກັບການທົດລອງລູກສອນໄຟຂອງພຽງຢາງ ໂດຍເວົ້າວ່າ ລູກສອນໄຟເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດມາເຖິງສະຫະລັດ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ “ຂໍຂະມາໂທດນ້ອຍໆ” ຕໍ່ການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ແລະປະກາດວ່າ ຈະຢຸດເຊົາໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ເວລາການຊ້ອມລົບຮ່ວມລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນເວລານີ້ ສິ້ນສຸດລົງ.
ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວ ມີກຳນົດຈະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 20 ສິງຫາຈະມານີ້.