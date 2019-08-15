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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພວກ​ອອກ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ ​ສ​ຫ​ລ ອະ​ນຸ​ມັດໃຫ້​ໃຊ້​ຢາ​ຕ້ານ​ວັນ​ນະ​ໂຣກ​ ຊະ​ນິດ​ໃໝ່ແລ້ວ

ຄົນ​ປ່ວຍທີ່​ເປັນວັນ​ນະ​ໂຣກ ຫລື TBໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ ຢູ່​ລ​ຄີ​ນິກ​ຂອງສະ​ຫະ​ພາບ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍຕ້ານວັນ​ນະ​ໂຣກ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ຈາ​ກາ​ຕາ, ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ, 2011

ພວກ​ອອກ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ​ອະ​ນຸ​ມັດໃຫ້​ໃຊ້​ຢາ​ຕ້ານ​ວັນ​ນະ​ໂຣກ​ ຫລື TB ຊະ​ນິດ​ໃໝ່ໄດ້ ເມື່ອ​ມີ​ການກິນ​ ພ້ອມ​ກັນ​ກັບຢາ​ອື່ນ​ສອງ​ຊະ​ນິດ ທີ່ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ.

ຢາ​ໃໝ່ທີ່​ຊື່​ວ່າ ເພ​ຣ​ໂຕ​ເມ​ນິດ (Pretomanid) ໄດ້​ຖືກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໂດຍ ພັນ​ທະ​ມິດທີ​ບີ ຫລື TB Alliance ທີ່ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ.

​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າບັ້ນ​ນຶ່ງ ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ເມື່ອ​ກິນພ້ອມ​ກັນ​ກັບ​ຢາ​ອື່ນ​ສອງ​ຊະ​ນິດ, ຢາ​ເພ​ຣ​ໂຕ​ເມ​ນິດ (Pretomanid) ນີ້ ສາ​ມາດ​ປິ່​ນ​ປົວໄດ້ 90 ເປີ​ເຊັນຂອງຄົນ​ປ່ວຍ ​ທີ່​ເປັນ​ວັນ​ນະ​ໂຣກສາຍ​ພັນ​ນຶ່ງ​ ທີ່​ຕ້ານ​ທານ​ຕໍ່​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ແບບ​ອື່ນ​.

ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້ານັ້ນ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ປະ​ສົມປະ​ສານ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຢາ 3 ຊະ​ນິດ ສາ​ມາດ​ປິ່ນປົວ​ວັນ​ນະ​ໂຣກ ​ໃຫ້​ເຊົາໄດ້ ໃນເວ​ລາ​ປະ​ມານ 6 ເດືອນ ແລະ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ປ່ວຍຍຸ​ຕິ​ການ​ແຜ່​ຜາຍ​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ໄດ້​ພາຍ​ໃນ​ເວ​ລາ​ສອງ ສາມມື້​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ວັນ​ນະ​ໂຣກ ຫລື TB ທີ່​ມີ​ຢູ່​ຫລ້າ​ສຸດນີ້ ແມ່ນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຄົນ​ປ່ວຍ​ກິນ​ຢາ​ຫລາຍ​ ແລະ​ໃຊ້ເວ​ລາ​ຕັ້ງ​ຫລາຍ​ເດືອນ ​ສັກ​ຢາ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈັບ​ປວດ​ນັ້ນ. ການ​ປິ່ນ​ປົວທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກິນ​ຢາ ແລະ​ສັກ​ຢາແບບນັ້ນ ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ແກ່​ຍາວ​ໄປ​ເຖິງ​ສອງ​ປີ​ກໍ​ເປັນ​ໄດ້. ພວກ​ທ່ານ​ໝໍ​ເວົ້າ​ວ່າ ຄົນ​ປ່ວຍ​ທັງ​ຫລາຍ ມັກ​ຈະ​ເລີກລົ້ມ​ການປິ່ນ​ປົວ ຫລືບໍ່​ກໍ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ.

ວັນ​ນະ​ໂຣກ ຫລື TB ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ​ ແມ່ນ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຢູ່ປອດ ແລະ​ກະ​ຈາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ ເມື່ອ​ໃຜ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່​ຕິດ​ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດນີ້​ ຈາມ ຫລື​ໄອ.

ມັນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ມານ 1 ລ້ານ 6 ແສນ​ຄົນ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກເສ​ຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ລຸ່ມນີ້

U.S. regulators Wednesday approved a new tuberculosis drug that when taken with two other medicines shows dramatic results.

The new drug, Pretomanid, was developed by the nonprofit TB Alliance.

A study shows that when taken with taken with two other drugs. Pretomanid cured 90% of patients suffering from a strain of TB that is resistant to other treatments.

The study shows the three-drug cocktail can cure TB in about six months and can also stop patients from spreading the disease in just a few days.

Most current TB treatments require patients to take multiple numbers of pills and months of very painful daily shots. This treatment of pills and shots can last as long as two years. Doctors say many patients either give up first or die.

Tuberculosis generally attacks the lungs and is spread when someone with the infection sneezes or coughs. It kills about 1.6 million people every year worldwide.

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