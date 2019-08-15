ຕຳຫຼວດໃນນະຄອນ ຟິລາແດລເຟຍ ໄດ້ຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄົນນຶ່ງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະ
ຫັດມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກການປະເຊີນໜ້າກັນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່
ຫົກຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກລູກປືນທີ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ.
ໂຄສົກຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ ຫຼັງຈາກ ຕຳຫຼວດ ໄດ້ຄວບຄຸມຕົວ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສແລ້ວ, ບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ເພື່ອກວດຄົ້ນເຮືອນຫຼັງນຶ່ງ ໃນຄຸ້ມ Nicetown ຂອງນະຄອນ
ດັ່ງກ່າວ ບ່ອນທີ່ມືປືນໄດ້ໃຊ້ເພື່ອກັນຕົນເອງ.
ສະຖານະການໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງໄດ້ເດີນທາງໄປທີ່
ເຮືອນຫຼັງນັ້ນເພື່ອປະຕິບັດໝາຍຈັບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສອງຄົນໄດ້ຄາຢູ່ໃນເຮືອນຫຼັງນັ້ນກັບມືປືນ ດົນກວ່າສີ່ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນ
ທີ່ຈະຖືກຊ່ວຍອອກມາຢ່າງປອດໄພ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະສື່ສານກັບມືປືນຄົນນັ້ນ, ລວມທັງໄດ້ໂທລະສັບ
ຫາລາວຫຼາຍຄັ້ງ, ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຮັບສາຍໂທລະສັບນັ້ນ, ລາວ
ກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າຫຍັງ.
ໂຄສົກຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງໝົດຫົກຄົນ ຜູ້ທີ່ມີບາດແຜຖືກປືນຍິງ ນັ້ນໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈາກໂຮງໝໍໃນຕອນແລງຂອງວັນພຸດວານນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອີກຄົນ
ນຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຈາກການບາດເຈັບ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເຫດລົດຕຳ ທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບລົດແລ່ນຕຳເຄື່ອງກີດຂວາງ.
ການຍິງກັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການເຂົ້າອອກ ໃນຕຶກສູນກາງວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ຂອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລ ເທັມໂປ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມ
ໃນທວິດເຕີວ່າ “ອັດປະຕູໄວ້. ຢູ່ງຽບໆ. ຢູ່ຊື່ໆ. ຕຳຫຼວດກຳລັງຮັບມືກັບສະຖານະການ.”