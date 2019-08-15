ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ມາເລເຊຍ ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ມີຫຼັກຖານ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດຜິດກົດໝາຍ
ໃນການຕາຍຂອງເດັກຍິງ ອັງກິດ ອາຍຸ 15 ປີຜູ້ທີ່ໄດ້ຫາຍຕົວໄປຈາກບ້ານພັກຕາກອາ
ກາດ ມາເລເຊຍ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ທ່ານ ໂມຮາມັດ ແມັດ ຢູຊົບ, ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດຂອງລັດ ເນເກຣີ ເຊັມບີລານ ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ການພິສູດຊາກສົບຂອງນາງ ນໍຣາ ແອນ
ຄວອຍຣິນ (Nora Anne Quoirin) ນຶ່ງວັນກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາວ
ໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກການມີເລືອດອອກຢູ່ລຳໄສ ຍ້ອນການອຶດຫິວ ແລະ ຄວາມຕຶງຄຽດ.
ສົບທີ່ບໍ່ມີເສື້ອຜ້າຂອງນາງ ນໍຣາ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໃກ້ກັບກະ
ແສນ້ຳ ປະມານສອງກິໂລແມັດຈາກບ້ານພັກຕາກອາກາດ ດູຊານ. ສົບຂອງລາວໄດ້ຖືກ
ສົ່ງໂດຍເຮລິຄັອບເຕີ ອອກຈາກປ່າດົງດິບ ໄປໂຮງໝໍ ບ່ອນທີ່ລາວຖືກລະບຸຕົວໂດຍພໍ່
ແມ່ຂອງລາວ.
ທ່ານ ຢູຊົບ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ວ່າ ເດັກຍິງຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລັກພາຕົວ ຫຼື
ຖືກຂົ່ມຂືນ.
ເດັກຍິງໜຸ່ມນ້ອຍຄົນດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ທີ່ຂາດຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ ທາງຮ່າງ
ກາຍ ໄດ້ຖືກລາຍງານຫາຍສາບສູນໃນວັນທີ 4 ສິງຫາແລ້ວນີ້, ນຶ່ງວັນຫລັງຈາກຄອບ
ຄົວຂອງລາວໄດ້ເຂົ້າພັກໃນບ້ານພັກຕາກອາກາດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 70 ກິໂລແມັດຫ່າງ
ຈາກນະຄອນຫຼວງ ກົວລາ ລຳເປີ. ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັດລາວເປັນຜູ້ຫາຍສາບສູນ, ແຕ່ຄອບ
ຄົວຂອງລາວສົງໄສວ່າລາວຖືກລັກພາຕົວ.