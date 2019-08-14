ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ທ່ານ ວິລລຽມ ບາ ໄດ້ຍົກຍ້າຍຕຳແໜ່ງຜູ້ຄຸມຄຸກ ແລະ
ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມສອງຄົນພັກວຽກ ຈາກຄຸກລັດຖະບານກາງ ບ່ອນທີ່ນັກການ
ເງິນ ທ່ານ ເຈັຟຟຣີ ເອັບສຕີນ ປາກົດວ່າໄດ້ຂ້າໂຕຕາຍ.
ທ່ານ ເອັບສຕີນ ຖືກສົງໄສວ່າໄດ້ແຂວນຄໍຕົນເອງ ດ້ວຍຜ້າປູຕຽງຢູ່ໃນຫ້ອງຂັງຂອງລາວ
ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ລໍຖ້າການດຳເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ກ່າວຫາລ່ວງລະເມີດທາງເພດຂອງ
ເຍົາວະຊົນຍິງຫຼາຍຄົນ.
ລາວຖືກພົບເຫັນເສຍຊີວິດໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ເອັບສຕີນ ຖືກສັ່ງໃຫ້ຢຸດເຊົາໃນການຕິດຕາມກ່ຽວກັບການຂ້າຕົວຕາຍ ຢູ່ສູນຄຸມ
ຂັງນະຄອນບານ ໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ສຳລັບເຫດຜົນທີ່ບໍ່ຈະ
ແຈ້ງ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມຄວນທີ່ຈະກວດເບິ່ງລາວທຸກໆສາມສິບນາທີ.
ລາຍງານໄດ້ກ່າວວ່າ ການສືບສວນສອບສວນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ພົບວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການປະຕິບັດ
ຕາມລະບຽບ ແລະ ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ກ່ອນທີ່ຈະມີຄົນໄປກວດເບິ່ງທ່ານ
ເອັບສຕີນ.
ທ່ານ ບາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແທ້ຈິງແລ້ວທ່ານໃຈຮ້າຍຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມລົ້ມແຫຼວ
ທີ່ຈະປ້ອງກັນນັກໂທດຢ່າງເໝາະສົມ ຂອງສູນຄຸມຂັງນະຄອນບານ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນ
ຫາຂໍ້ແທ້ຈິງ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ມັນຈະມີການຮັບຜິດຊອບ.”
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ຜູ້ທີ່ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນເພື່ອນຂອງທ່ານ ເອັບສຕີນ ນັ້ນ, ໄດ້
ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ, “ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ພວກເຮົາຢາກໄດ້ການສືບສວນ
ສອບສວນຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງຢ່າງເດັດຂາດ. ນັ້ນ
ແມ່ນສິ່ງທີ່ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳຂອງພວກເຮົາກຳລັງເຮັດ.”
ບັນດານັກສັນນະສູດສົບຂອງນະຄອນ ນິວຢອກ ໄດ້ດຳເນີນການພິສູດຊາກສົບຂອງ
ທ່ານ ເອັບສຕີນ, ແຕ່ຜົນທີ່ອອກມາແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ.
ທ່ານ ເອັບສຕີນ ອາຍຸ 66 ປີ ໄດ້ປະເຊີນກັບການດຳເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ກ່າວຫາ
ການຄ້າມະນຸດ ທີ່ປະກອບມີເດັກຍິງໄວລຸ້ນ ເຊິ່ງບາງຄົນມີອາຍຸນ້ອຍເຖິງ 14 ປີ.
ລາຍງານຂອງຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ເອັບສຕີນ ມີກຸ່ມຮ່ວມມືທີ່ຊ່ວຍຈັດຫາເດັກຍິງ
ໃຫ້ລາວ.