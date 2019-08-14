ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະໜາມບິນ ຮົງກົງ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ
ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອຈຳກັດການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ສ້າງ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສູນ
ກາງທາງອາກາດ ທີ່ສັບສົນທີ່ສຸດຂອງໂລກເປັນເວລາສອງວັນ ແລະ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການ
ປະທະກັນຢ່າງຮຸນແຮງລະຫວ່າງ ຜູ້ປະທ້ວງກັບຕຳຫຼວດປາບປາມຈະລາຈົນ. ຄຳສັ່ງດັ່ງ
ກ່າວຈະຈຳກັດຜູ້ປະທ້ວງຢູ່ບໍລິເວນທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້, ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະລະ
ງັບການລວມຕົວກັນຂອງຝູງຄົນທີ່ໂມໂຫສອງວັນທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງຂະໜາດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ສາຍການບິນຕ່າງໆຕ້ອງສົ່ງພະນັກງານສ່ວນຫຼາຍຂອງ
ເຂົາເຈົ້າກັບບ້ານ ແລະ ຍົກເລີກຖ້ຽວບິນເກືອບທັງໝົດທັງເຂົ້າແລະອອກໄປຈາກແດນ
ແຫ່ງນີ້ຂອງ ຈີນ. ການຕັດສິນໃຈນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະໜາມບິນກາຍເປັນສະຖານທີ່ໆເຮັດ
ໃຫ້ຫງຸດຫງິດ, ດ້ວຍພວກຜູ້ໂດຍສານທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເດີນ
ທາງອອກໃນເວລາໃດ, ແລະ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຊື້ອາຫານ ຫຼື ຊອກຫາບ່ອນ
ນອນ.
ຖ້ຽວບິນຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ ຜ່ານສະໜາມບິນ ຮົງກົງ ໄດ້ກັບຄືນມາເປັນສ່ວນໃຫຍ່
ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ແລະ ມີການຍົກເລີກພຽງສອງສາມຖ້ຽວບິນເທົ່ານັ້ນ, ອີງຕາມເວັນໄຊ້
ຂອງສະໜາມບິນ.
ຄຳສັ່ງຂອງຜູ້ພິພາກສາໄດ້ປະກາດຕໍ່ສາທາລະນະ ຫຼັງຈາກຜູ້ປະທ້ວງ ໃນຕອນຄ່ຳຂອງ
ວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ໃຊ້ລໍ້ຍູ້ຫີບ ເພື່ອກີດກັ້ນທາງຜ່ານຂອງສະໜາມບິນ. ຕຳຫຼວດ
ປາບປາມຈະລາຈົນ ໄດ້ໃຊ້ແກັສໝາກເຜັດ ແລະ ໄມ້ຄ້ອນ ເພື່ອເປີດທາງ ໃນຂະນະທີ່
ພວກປະທ້ວງໄດ້ຕີກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມສູ້ກັບຝູງຄົນຄືນ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບປະຊາຊົນຫ້າຄົນ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ໂຮມຊຸມນຸມຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ການມີ
ອາວຸດໂຈມຕີ, ການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສອງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ໃນຕະຫຼອດຄ່ຳຄືນນັ້ນ, ການຖ່າຍທອດສົດທາງໂທລະພາບໄດ້ອອກພາບທີ່ສ້າງຄວາມ
ລົບກວນ ກ່ຽວກັບ ຕຳຫຼວດພະຍາຍາມທີ່ຈະແຍກຍ້າຍຜູ້ປະທ້ວງທີ່ມີຄວາມໂມໂຫກວ່າ
ເກົ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກີດກັ້ນຜູ້ໂດຍສານທີ່ມີປີ້ບໍ່ໃຫ້ຂຶ້ນເຮືອບິນ. ໃນສອງເຫດການ, ຜູ້ປະທ້ວງ
ໄດ້ຄວບຄຸມຕົວຜູ້ຊາຍທີ່ມີລາຍງານວ່າມາຈາກ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ກີດຂວາງທາງເຂົ້າຂອງສະໜາມບິນ ແລະ ໄດ້ໂຍນວັດຖຸຕ່າງໆ ແລະ ແນ
ແສງເລເຊີໃສ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາບປາມຈະລາຈົນໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປ, ຍິງສະ
ເປໝາກເຜັດໃສ່ ແລະ ທຸບຕີດ້ວຍໄມ້ຄ້ອນ.
ໃນຈຸດນຶ່ງ, ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຫຸ້ມລ້ອມເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປ້ຳແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງລົງພື້ນດິນ.
ຄົນນຶ່ງໄດ້ຈັບເອົາໄມ້ຄ້ອນຂອງຕຳຫຼວດຄົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຕີລາວ ກ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່
ໄດ້ຍົກປືນສັ້ນຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ລົ້ມລົງພື້ນດິນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຕຳຫຼວດ ແລະ ວິດີ
ໂອທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນທວິດເຕີ.
ໃນອີກຕອນນຶ່ງ, ພວກປະທ້ວງໄດ້ຫຸ້ມລ້ອມ ແລະ ຕີນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ, ທີ່ມີລາຍງານວ່າ
ມາຈາກ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ຜູ້ປະທ້ວງເສື້ອດຳຄົນນຶ່ງໄດ້ມັດມືຂອງຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນດ້ວຍ
ເຊືອກຢາງ. ຫຼັງຈາກຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫຼົບໄປ, ຜູ້ປະທ້ວງກໍໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້
ແພດເຂົ້າໄປຫາລາວ. ແຕ່ໃນທີ່ສຸດລາວກໍຖືກຫາມຂຶ້ນລົດໂຮງໝໍ ຫຼັງຈາກຕຳຫຼວດ
ປາບປາມຈະລາຈົນໄດ້ເປີດທາງໃຫ້. ຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກຈັບກຸມ.