ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ແມ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການທີ່ຖືກແທງຈາກການໂຈມຕີ ໃນເຂດໃຈກາງເມືອງ ທີ່ນະຄອນຊິດນີ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ຕຳຫຼວດອອສເຕຣເລຍ ໃນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງປະເທດ ກ່າວວ່າ ຊາຍຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມແທງຄົນເດີນຕາມຖະໜົນ ໃນຂະນະທີ່ແລ່ນຜ່ານຍ່ານສູນກາງທຸລະກິດ ໃນຊ່ວງເວລາອາຫານທ່ຽງນັ້ນ.
ພາບວີດີໂອທີ່ລົງໃນທວິດເຕີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ເປັນຜູ້ໂຈມຕີນັ້ນໄດ້ແລ່ນຂຶ້ນລົດ ໃນສີ່ແຍກທີ່ແອອັດ ແລະຊູມີດ ໂບກໄປມາ ແລະຮ້ອງອອກມາວ່າ “Allahu Akbar” ໃນພາສາອາຣັບ ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ພະເຈົ້າແມ່ນຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່.” ຊາຍຜູ້ນັ້ນ ກໍໄດ້ລົ້ມລົງໃສ່ຖະໜົນ ຕອນທີ່ລົດກຳລັງແລ່ນໄປມານັ້ນແລະຕໍ່ມາແລ້ວກໍເລີ້ມອອກແລ່ນອີກ ແລະ ຮ້ອງອອກມາວ່າ “ຍິງຂ້ອຍ!” ໃນຂະນະທີ່ລາວປະເຊີນໜ້າກັບ ຊາຍຜູ້ນຶ່ງທີ່ຮ້ອງອອກໄປວ່າ ລັງໄມ້.
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ຊາຍຜູ້ນັ້ນ ກໍໄດ້ຖືກຈັບໂດຍພວກຍ່າງໄປມາຕາມທ້ອງຖະໜົນຫຼາຍໆຄົນ ດ້ວຍພາບວີດີໂອທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາຍຜູ້ນັ້ນຖືກໝູບລົງຕິດກັບພື້ນດ້ວຍລັງໄມ້ ແລະເກົ້າອີ້ແລະຜູ້ທີ່ໄລ່ຕາມລາວໄດ້ປ້ອຍດ່າລາວ.
ແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນອາການສາຫັດ. ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີ ເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ມີການທ້າທາຍໃດໆ.