ການກູ້ໄພຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໃນ 4 ລັດ ຂອງປະເທດອິນເດຍ ບ່ອນທີ່ໄພນ້ຳຖ້ວມ ຈາກລະດູລົມມໍລະສຸມ ໄດ້ສັງຫານ 200 ຄົນ ແລະບັງຄັບໃຫ້ ຜູ້ຄົນ 1 ລ້ານຄົນ ອົບພະຍົບຫລົບໜີ ອອກຈາກບ້ານເຮືອນທີ່ພັກພາອາໄສຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ລັດທາງພາກຕາເວັນຕົກແລະພາກໃຕ້ ເຊັ່ນ ເກຣາລາ (Kerala) ການາຕາກາ (Karnataka ) ກຸດຈະຣາດ(Gujarat) ແລະມາຫາຣາສຕຣາ (Maharashtra) ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ຍ້ອນຝົນຕົກແຮງ ແລະພວກແມ່ນ້ຳທີ່ລົ້ນຝັ່ງຂຶ້ນຖ້ວມຫຼາຍສາຍນັ້ນ.
ລັດເກຣາລາ (Kerala) ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ຊຶ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວຮູ້ກັນ ໃນການມີຫາດຊາຍ ແລະພູທີ່ເປັນສະຖານທີ່ຕາກອາກາດ ແລະມີລຳທານຢູ່ດ້ານຫຼັງ, ເປັນລັດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດ. ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດມີ 76 ຄົນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ມີ 116 ຄົນ ໄດ້ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນ 3 ລັດ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຕືອນວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈະສູງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກກູ້ໄພ
ຍັງພາກັນອອກຊອກຫາພວກທີ່ອາດລອດຊີວິດມາໄດ້ ຕາມຊາກຫັກພັງຕ່າງໆ
ຂອງຕຶກອາຄານນັ້ນ.
ມີເກືອບວ່າ 125 ຄົນ ໄດ້ຖືກຕົກຄ້າງຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ທີ່ຖືກພັດໄປໂດຍໄພ
ນ້ຳຖ້ວມນັ້ນ ແມ່ນຖືກຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຮືອບິນຢ່າງປອດໄພ ຂອງກອງທັບອາກາດ
ອິນເດຍແລ້ວ.
ຝົນໄດ້ຢຸດແດ່ແລ້ວ ໃນຫຼາຍໆພາກຂອງຂົງເຂດທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ແລະນ້ຳໄດ້ເລີ້ມຫຼຸດລົງ
ພາໃຫ້ຍິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະມີການຊອກຄົ້ນຫາແລະກູ້ໄພ ອີງຕາມຄຳເວົ້າເຈົ້າໜ້າທີ່
ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ໃນຂະນະທີ່ຝົນຕົກໃນລະດູລົມມໍລະສຸມ ເປັນເສັ້ນຊີວິດທີ່ສຳຄັນ ໃນປະເທດອິນເດຍ
ທີ່ແຫ້ງແລ້ງ, ແຕ່ພວກມັນຍັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການເສຍຊີວິດວຂອງຜູ້ຄົນຫຼາຍ
ຮ້ອຍຄົນ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃນແຕ່ລະປີ.
ໃນປີກາຍນີ້ ລັດເກຣາລາ (Kerala) ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ຮ້າຍແຮງ
ສຸດໃນຮອບເກືອບນຶ່ງສັດຕະວັດ ທີ່ປະມານວ່າ ມີ 450 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມນີ້.