ຍີ່ປຸ່ນ ວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍ ຕໍ່ເຫດຜົນ ຂອງການຈຳກັດຮັດແຄບໃໝ່ ທາງດ້ານການຄ້າ

ຍີປຸ່ນກ່າວວ່າ ຕົນຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງຕົນຈຶ່ງຖືກລຶບຊື່ ອອກຈາກບັນຊີພາຄີທາງ
ດ້ານການຄ້າທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງຫລ້າສຸດ ກ່ຽວກັບ ການເພີ້ມທະວີ
ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຂອງການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງເລື້ອງການຄ້າ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ
ເພື່ອນບ້ານໃນເອເຊຍ.
ໂຊລໄດ້ປະກາດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຈັດເອົາໂຕກຽວເຂົ້າເປັນປະເພດໃໝ່ ທີ່
ມີການຈຳກັດຮັດແຄບຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການສົ່ງອອກວັດຖຸທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ. ລັດຖະມົນຕີການຄ້າຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ທ່ານຊຸງ ຢຸນ ໂມ ກ່າວວ່າ ປະເພດ
ໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຈັດໄວ້ສຳລັບບັນດາປະເທດ ທີ່ຄວບຄຸມການສົ່ງອອກຕ່າງໆ ທີ່ລະເມີດຕໍ່
ຫຼັກການຂອງສາກົນ.
ສ່ວນລັດຖະມົນຕີການຄ້າຂອງຍີປຸ່ນ ທ່ານຮິໂຣຊິເກະ ເຊໂກະ ກ່າວຜ່ານທາງທວີດເຕີ້
ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍຢ່າງພຽງພໍ ວ່າຍີປຸ່ນບໍ່ໄດ້ປະຕິ
ບັດມາດຕະຖານການສົ່ງອອກຂອງໂລກແບບໃດ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນການຕອບໂຕ້ກັນໄປມາເທື່ອຫຼ້າສຸດລະຫວ່າງສອງປະເທດ
ທີ່ຮວມທັງລຶບຊື່ເກົາຫຼີໃຕ້ ອອກຈາກບັນຊີ ການໃຫ້ຖານະພິເທດທາງດ້ານການຄ້າ
ຂອງຕົນ.
ໂຕກຽວກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານການຄ້າຂອງຕົນແມ່ນເປັນຍ້ອນຄວາມເປັນ
ຫ່ວງທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນຂະນະທີ່ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກເບິ່ງກັນ ວ່າ
ເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຕັດສິນ ຂອງສານເກົາຫຼີໃຕ້ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ທີ່ສັ່ງໃຫ້ບໍລິສັດ
ຍີ່ປຸ່ນ ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກ ໃນລະຫວ່າງ
ການຍຶດຄອງແຫຼມເກົາຫຼີແບບອານານິຄົມຂອງຍີປຸ່ນນັ້ນ.