ນັກກິລາ ສຫລ ສະແດງຄວາມບໍ່ຮູ້ສຶກເສຍໃຈເລີຍ ຕໍ່ການປະທ້ວງ ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາ ເຂດອາເມຣິກາ

ນັກກິລາຟັນດາບຜູ້ທີ່ໄດ້ຊະນະຫຼຽນຄຳ ທ້າວເຣສ໌ ອິມໂບເດັນ ກ່າວວ່າ ລາວບໍ່ມີຄວາມ
ເສຍໃຈເລີຍ ກ່ຽວກັບການຄູ້ເຂົ່າຂ້າງນຶ່ງລົງ ແທນທີ່ ຈະຢືນຄຳນັບທຸງຊາດຢູ່ທີ່ ການ
ແຂ່ງຂັນກິລາ ຂອງບັນດາປະເທດເຂດທະວີບອາເມຣິກາ ຫຼື Pan American
Games ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງລີມາ ຂອງປະເທດເປຣູ.
ທ້າວອິມໂບເດັນ ເປັນນຶ່ງໃນສອງນັກກິລາຂອງສະຫະລັດ ທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບການ
ຖືກລົງໂທດ ຈາກສະມາຄົມໂອລິມປິກ ແລະໂອລິມປິກສຳລັບຄົນພິການ ສະຫະລັດ
ຕໍ່ການກະທຳທີ່ສະແດງອອກເຖິງການປະທ້ວງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນພິທີມອບຫຼຽນ
ຊະນະເລີດນັ້ນ.
ນັກກິລາແກວ່ງໄມ້ຄ້ອນ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາ ນາງເກວັນ ແບຣີ (Gwen
Berry) ໄດ້ຍົກກຳປັ້ນຂ້າງນຶ່ງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ເພງຊາດ “Star Spangled Banner”
ທີ່ກຳລັງບັນເລງຢູ່ນັ້ນ ໃນລະຫວ່າງ ພິທີມອບຫຼຽນຄຳຊະນະເລີດ ສຳລັບທີມຂອງ
ນາງ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້.
ທ້າວອິມໂບເດັນ ກ່າວຕໍ່ ໂທລະພາບ CNN ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການຍິງສັງຫານ
ໝູ່ສອງແຫ່ງ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໃນເມືອງແອລປາໂຊ ແລະ ເດຕັນ ໃນຂະນະທີີ່
ລາວ ຢູ່ໃນປະເທດເປຣູ ໄດ້ເປັນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ການປະທ້ວງຂອງລາວ ໃນລະຫວ່າງ
ພິທີຮັບຫຼຽນຊະນະເລີດ ເມື່ອວັນສຸກຜ່ານມານີ້.
ທ້າວອິມໂບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ລາວຕາງໜ້າໃນສິ່ງທີ່ລາວເອີ້ນວ່າ “ຄົນຜິວຂາວທີ່ມີ
ສິດພິເສດ” ແລະວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ສຳລັບໜ້າໃໝ່ ທີ່ແຕກຕ່າງທີ່ສະແດງອອກ
ເຖິງການຄັດຄ້ານຕໍ່ສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນ ໃນສະຫະລັດ ແລະໃນໂລກ.
ທ້າວອິມໂບເດັນ ໄດ້ກ່າວໄປວ່າ “ການແບ່ງແຍກເຊື່ອຊາດ ການຄວບຄຸມປືນ ການ
ກະທຳທີ່ບໍ່ເປັນທຳແກ່ພວກອົບພະຍົບ ແລະປະທານາທິບໍດີ ຜູ້ທີ່ເຜີຍແຜ່ຄວາມກຽດ
ຊັງ” ແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບລາວໃນເວລານີ້ ຫຼາຍກວ່າຫຼຽນຄຳ.
ສ່ວນທ່ານທຣຳ ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອົງການໂອລິມປິກສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນັກກິລາໝົດທຸກຄົນ ທີ່ກຳລັງ
ແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນ Pan American Games 2019 ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ກຳນົດຂອງ
ການຖືກຄັດເລືອກ ລວມທັງການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະທ້ວງທີ່ມີລັກສະນະເປັນການເມືອງ....
ພວກເຮົາເຄົາລົບໃນສິດທິໃນການສະແດງອອກທັດສະນະຄະຕິຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ກໍຄືທ້າວອິມໂບເດັນ ແລະນາງແບຣີ ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາເສຍໃຈທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ເລືອກ
ທີ່ຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ບັນດາການນຳຂອງພວກ
ເຮົາ ກຳລັງທົບທວນຄືນ ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະຕິດຕາມ.”
“ການຄູ້ເຂົ່າຂ້າງນຶ່ງລົງ” ຂອງທ້າວອິມໂບເດັນ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກເມື່ອ 3 ປີ ກ່ອນນັກ
ກິລາຟຸດບອລອາເມຣິກັນ ຕຳແໜ່ງຄົວເຕີແບັກ (Quarterback) ທ້າວ ຄໍລິນ
ແຄັບເປີນິກ ຂອງສະຫະພັນຟຸດບອລແຫ່ງຊາດ ຫຼື National Football League
ໄດ້ເລີ້ມຄູ້ເຂົ່າຂ້າງນຶ່ງລົງ ໃນລະຫວ່າງ ການຄຳນັບເພງຊາດ ຢູ່ທີ່ການແຂ່ງຂັນຟຸດ
ບອລ ທີມ San Francisco 49ers ຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການອະພິປາຍ ກັນໃນທົ່ວປະເທດ. ທ້າວແຄັບເປີນິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ປະທ້ວງຕໍ່ການກະທຳ
ຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງຕຳຫຼວດ ຕໍ່ພວກຊາຍໜຸ່ມຜິວດຳ.