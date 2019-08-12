ຝົນດາວຕົກທີ່ງາມທີ່ສຸດຂອງປີ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ.
ໃນທົ່ວຊີກໂລກຕອນເໜືອ, ຜູ້ແນມເບິ່ງທ້ອງຟ້າຈະໄດ້ເຫັນຝົນດາວຕົກທີ່ສວຍສົດງົດ
ງາມຢູ່ທ້ອງຟ້າ ຈາກຕອນແລງຂອງວັນອາທິດຮອດຕອນເຊົ້າມືດຂອງວັນຈັນມື້ນີ້,
ພ້ອມກັບຕອນຄ່ຳຂອງວັນຈັນມື້ນີ້ ຮອດຕອນເຊົ້າມືດຂອງວັນອັງຄານ.
ຝົນດາວຕົກ ເພີຊີອີດ (Purseid) ປາກົດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ໂລກໄດ້ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ສິ່ງ
ເສດເຫຼືອຂອງດາວຫາງ Swift-Tuttle. ໂລກໄດ້ເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ສິ່ງເສດເຫຼືອດັ່ງກ່າວ
ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ໃນທ້າຍອາທິດນີ້ຈະເປັນຈຸດສູງສຸດຂອງມັນ,
ເຊິ່ງຈະມີດາວຕົກຫຼາຍເຖິງ 50 ລູກໃນທຸກໆຊົ່ວໂມງ. ໂລກຈະອອກຈາກພື້ນທີ່ສິ່ງເສດ
ເຫຼືອໃນທ້າຍເດືອນສິງຫານີ້.
ອີງຕາມອົງການ NASA, ການຖ່າຍທອດສົດຝົນດາວຕົກຈາກກ້ອງໃນເມືອງ ຮັ້ນສວິລ,
ລັດ ອາລາບາມາ ນັ້ນ, ຈະມີໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ໜ້າເຟສບຸກ NASA Metoer Watch ຫຼັງຈາກ
8 ໂມງແລງຕາມເວລາຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງ ສະຫະລັດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ສຳລັບການເບິ່ງທີ່ແຈ້ງທີ່ສຸດ, ອົງການ NASA ໄດ້ແນະນຳວ່າ ໃຫ້ຢູ່ໄກໆຈາກແສງໄຟ
ແຈ້ງຂອງຕົວເມືອງ ໄປຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມືດກວ່າ.
ອົງການ NASA ກ່າວວ່າ ຝົນດາວຕົກສາມາດແນມເຫັນໄດ້ຈາກທຸກທິດທາງ. ແລະ ສິ່ງ
ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອແນມເບິ່ງແມ່ນພຽງຕາຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກ້ອງສ່ອງ
ທາງໄກ ຫຼື ກ້ອງສ່ອງເບິ່ງດາວ. ອົງການ NASA ກ່າວຕື່ມວ່າ ທຸກຄົນຄວນໃຫ້ເວລາສຳ
ລັບຕາຂອງຕົນເອງ 30 ນາທີ ເພື່ອປັບເຂົ້າກັບຄວາມມືດ.