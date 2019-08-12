ການເຈລະຈາຮອບຫຼ້າສຸດລະຫວ່າງ ກຸ່ມຕາລີບານ ແລະ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງ
ທີ່ຈະຖອນຕົວກອງກຳລັງທະຫານ ສະຫະລັດ ຫຼາຍພັນຄົນອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ
ນັ້ນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ແລະ ຕອນນີ້ທັງສອງຝ່າຍກໍຈະປຶກສາຫາລືກັນກັບການນຳຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກກຸ່ມຕາລີບານຄົນນຶ່ງ
ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ການເຈລະຈາຮອບທີແປດໃນປະເທດ ກາຕ້າ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ອ່າວ ອາຣັບ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຫຼັງ
ຈາກຕອນທ່ຽງຄືນ ແລະ ໄດ້ເປັນການເຈລະຈາທີ່ຍາວ ແລະ ມີປະໂຫຍດ” ອີງຕາມການ
ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງທ່ານ ຊາບີຮຸລລາ ມູຈາຮີດ.
ທ່ານໄດ້ບໍ່ກ່າວ ກ່ຽວກັບ ຜົນທີ່ອອກມາຂອງການເຈລະຈານັ້ນ.
ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້, ໂຄສົກກຸ່ມຕາລີບານອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນຄາດ
ວ່າຈະຖືກບັນລຸ ລຸນຫຼັງການເຈລະຈາຮອບນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ພະຍາຍາມ
ທີ່ຈະສິ້ນສຸດສົງຄາມດົນເກືອບ 18 ປີ, ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ດົນທີ່ສຸດຂອງ ອາເມ
ຣິກາ.
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນຶ່ງ, ຖ້າຫາກໄດ້ບັນລຸກັນ, ແມ່ນຄາດວ່າຈະລວມມີການຮັບປະກັນຈາກ
ກຸ່ມຕາລີບານວ່າ ອັຟການິສຖານ ຈະບໍ່ເປັນຖານທີ່ໝັ້ນສຳລັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງອື່ນໆໃນ
ອະນາຄົດ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະ ອາລ-ໄກດາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກັນ
ແມ່ນຍັງຄົງເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ. ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີເກືອບ
ທຸກມື້ໃນທົ່ວປະເທດ ອັຟການິສຖານ, ໂດຍແມ່ນແນເປົ້າໃສ່ກອງກຳລັງ ອັຟການິສຖານ
ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແຕ່ກໍໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຫຼາຍຄົນເຊັ່ນກັນ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຍັງອາດຈະລວມມີການຢຸດຍິງ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານ ຈະ
ເຈລະຈາກັບບັນດາຜູ້ແທນ ອັຟການິສຖານ, ເຖິງແມ່ນກວ່າກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະຕິ
ເສດທີ່ຈະເຈລະຈາກັບບັນດາຜູ້ແທນລັດຖະບານ ກາບູລ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍຕາມ, ໂດຍປະ
ຕິເສດວ່າ ລັດຖະບານ ອັຟການິສຖານ ເປັນຫຸ່ນເຊີດຂອງ ສະຫະລັດ.
ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ບໍ່ມີຄຳເຫັນໃນທັນທີທັນໃດຈາກທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຊາລເມ ຄາ
ລິລຊາດ, ເຊິ່ງໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ນີ້ຈະ
ແມ່ນບຸນ ອີດ ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ທີ່ ອັຟການິສຖານ ຕໍ່ສູ້ໃນສົງຄາມ.”
ວັນອາທິດວານນີ້ແມ່ນມື້ທຳອິດຂອງວັນພັກ ອີດ-ອາລ-ອາດາ ຂອງຊາວ ມຸສລິມ, ເຊິ່ງ
ໄດ້ສະຫຼອງກັນຢ່າແຜ່ກວ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮຸນແຮງທີ່ສຳຄັນຖືກລາຍງານໃນ ອັຟກາ
ນິສຖານ.
ທ່ານ ຄາລິລຊາດ ຕໍ່ມາໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ “ນັກປາດຫຼາຍຄົນເຊື່ອວ່າ ຄວາມໝາຍທີ່
ເລິກເຊິ່ງກວ່ານີ້ຂອງບຸນ ອີດ-ອາລ-ອາດາ ແມ່ນການເສຍສະຫຼະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ
ຂອງຄົນໆນຶ່ງ. ບັນດາຜູ້ນຳຢູ່ທຸກຝ່າຍຂອງສົງຄາມໃນ ອັຟການິສຖານ ຕ້ອງເອົາຄວາມ
ໝາຍນີ້ເຂົ້າໃນໃຈ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມສະແຫວງຫາສັນຕິພາບ.”