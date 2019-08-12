ຕຳຫຼວດຮົງກົງ ນຳໃຊ້ ກຳລັງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ພ້ອມຍຸດທະວິທີໃໝ່ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ພວກປະທ້ວງ

ພວກຜູ້ປະທ້ວງ ຮົງກົງ ທີ່ໂມໂຫໄດ້ພາກັນກີດກັ້ນຫົນທາງ ແລະ ໄດ້ຂັດຂືນຄຳສັ່ງໃຫ້
ແຍກຕົວຂອງຕຳຫຼວດ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ປາບປາມຈະ
ລາຈົນໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາ ແລະ ລູກປືນທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງເຖິງຕາຍ ໃສ່ຝູງຄົນທີ່ພາກັນ
ແຕກກະຈາຍຫຼົບໜີ.
ລາຍງານໄດ້ກ່າວວ່າມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼາຍຄົນ ໃນຫຼາຍເຂດທີ່ໄດ້ກາຍເປັນສະ
ໜາມຮົບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວັນແກັສ, ບ່ອນທີ່ສຽງລູກປືນແຕກ “ປ໊ອບ ປ໊ອບ” ຢ່າງຊ້ຳ
ແລ້ວຊ້ຳອີກ ແລະສຽງຮ້ອງໄດ້ດັງໄປທົ່ວ ຈົນຮອດຕອນຄ່ຳ. ອາສາສະໝັກການແພດ
ຄົນນຶ່ງຖືກລູກປືນຍິງໃສ່ຕາຂ້າງນຶ່ງ. ບັນດານັກຂ່າວໄດ້ລາຍງານວ່າ ຖືກທຸບຕີຢູ່ຫົວ
ແລະ ແຂນຂາ. ແລະ ອີກຄັ້ງນຶ່ງພວກນັກເລງໄດ້ຟາດພວກປະທ້ວງຢູ່ຖະໜົນແຫ່ງນຶ່ງ
ຊຶ່ງເປັນການເຮັດຊ້ຳ ເຫດການເມື່ອສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາໃນເຂດ ຢືນ ລອງ,
ໃນພາກພື້ນຕອນເໜືອຂອງເກາະນັ້ນ, ເມື່ອພວກຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນທີ່ໃສ່ເສື້ອຢືດສີຂາວ
ໄດ້ໃຊ້ໄມ້ຫວາຍຟາດໃສ່ ພວກຜູ້ໂດຍສານລົດໄຟ.
ລັດຖະບານນັບຜູ້ບາດເຈັບໄດ້ 54 ຄົນ, ລວມທັງສອງຄົນຖືກສົ່ງເຂົ້າໂຮງໝໍດ້ວຍ
ອາການສາຫັດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ແລະ 28 ຄົນຢູ່ໃນລາຍຊື່ອາການຄົງທີ່, ອີງຕາມ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໂຮງໝໍ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ ໄດ້ເອີ້ນການປະທ້ວງໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ
“ການກໍ່ການຮ້າຍ.”
ຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ຂັດຂືນການຫ້າມເດີນຂະບວນຢູ່ຖະໜົນທີ່ບໍ່ຄາດ
ວ່າຈະມີ, ແລະ ແລ້ວກໍໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນຈີ່ໃສ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ລະເບີດນ້ຳມັນແອັດຊັງ.
ຜູ້ປະທ້ວງ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດເບິ່ງຄືວ່າໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຍາບຄາຍແບບໃໝ່ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະເປີດຖະໜົນ
ຕ່າງໆ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປ່ອຍແກັສນ້ຳຕາຢູ່ໃນສະຖານີລົດໄຟທີ່ປິດລ້ອມ, ດ້ວຍ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງ ຍິງອອກໄປໃນໄລຍະພຽງບໍ່ເທົ່າໃດແມັດ ຫ່າງຈາກຝູງຜູ້ປະທ້ວງທີ່
ພາກັນຮີບແລ່ນລົງຂັ້ນໄດເລື່ອນຂອງສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນ.
ໃນອີກເຂດນຶ່ງ, ຕຳຫຼວດໄດ້ປອມຕົວໃນເຄື່ອງສີດຳ ແລະ ໃສ່ໜ້າກາກ, ໃນຮູບແບບ
ຂອງພວກນັກໂຈມຕີຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ, ໄດ້ປ້ຳຜູ້ປະທ້ວງລົງພື້ນດິນ ແລະ ດຳເນີນ
ການຈັບກຸມ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະທ້ວງບາງຄົນຮູ້ວ່າວ່າກຸ່ມຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກແຊກຊຶມ.
ຄວາມຮຸນແຮງສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດ ແລະ ອອກອາກາດສົດໂດຍ ບໍລິສັດ
ສື່ຂ່າວຕ່າງໆ.
ຄ່ຳຄືນດັ່ງກ່າວແມ່ນສັບສົນວຸ້ນວາຍທີ່ສຸດ, ຕຳຫຼວດໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຜູ້ອາໄສຢູ່
ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ປະທ້ວງເຄີຍປະເຊີນໜ້າມາກ່ອນ” ອີງຕາມການກ່າວຂອງນຶ່ງ
ໃນຜູ້ປະທ້ວງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂໍໃຫ້ອອກຊື່ລາວວ່າ ເຮ ແອລ ຍ້ອນຢ້ານວ່າຈະຖືກລົງໂທດ.
ລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ “ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຜູ້ປະທ້ວງ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຈະລະມັດລະວັງ.”