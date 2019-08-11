ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ແລະຕຳຫຼວດອິສຣາແອລ ໄດ້ປະທະກັນຢູ່ສະຖານທີ່ສັກສິດ ຂອງ
ນະຄອເຈຣູຊາແລັມ ຊຶ່ງເປັນຈຸດຮ້ອນແຮງ ໃນຂະນະທີີ່ ຊາວຢິວ ແລະຊາວມຸສລິມ ໄດ້
ມາບັນຈົບກັນຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ໃນວັນສັກສິດນີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່າວວ່າ ເກີດການສົນລະວົນກັນ ໃນເລື້ອງຂອງການເຂົ້າໄປໃນສະ
ຖານທີ່ສັກສິດ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດມື້ນີ້ ບ່ອນທີ່ຊາວມຸສລິມ ແມ່ນກຳລັງພາກັນ
ໄຫວ້ພາວັນນາຢູ່ແລ້ວນັ້ນ. ໄດ້ມີລາຍງານວ່າ ພວກທີ່ປະທະກັນ ບາງສ່ວນ ໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ.
ການຊຸກຍູ້ກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມວັດອິສລາມ ອາລ-ອັກຊາ ເຊິ່ງເປັນສະ
ຖານທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດແຫ່ງທີ່ສາມໃນສາສະໜາ ອິສລາມ.
ພວກຊາວ ຢິວ ໄດ້ເອີ້ນສະຖານທີ່ສັກສິດດັ່ງກ່າວວ່າເປັນ ວັດພູ ຫຼື Temple Mount
ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ສັກສິດທີ່ສຸດຂອງສາສະໜາ ຢິວ.
ພວກນັກສະແຫວງບຸນຊາວ ມຸສລິມ ແມ່ນໄດ້ຢູ່ໃນວັດອິສລາມ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ເພື່ອ
ລະນຶກເຖິງວັນບຸນ ອີດ-ອາລ-ອາດາ ເຊິ່ງແມ່ນບຸນເທດສະການຂອງການເສຍສະຫຼະ.
ວັນອາທິດມື້ນີ້ຍັງເປັນຂີດໝາຍວັນທີ 9 ຂອງການອົດອາຫານ ເຊິ່ງເປັນມື້ໄວ້ອາໄລ
ຂອງການຖືກທຳລາຍຂອງວັດບູຮານສອງແຫ່ງທີ່ໃນຄັ້ງນຶ່ງ ເຄີຍຕັ້ງຢູ່ເທິງຈອມພູ,
ພ້ອມກັບໄພພິບັດອື່ນໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາວ ຢິວ.
ບຸນທີ່ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ດຶງດູດເອົາຜູ້ສັດທາຈາກທັງສອງສາສະໜາ
ຫຼາຍພັນຄົນມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນຶ່ງໃນສະຖານທີ່ໆລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດ ໃນບັນຫາຂັດ
ແຍ້ງກັນ ລະຫວ່າງ ຊາອິສຣາແອລ ກັບ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌.