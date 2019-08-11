ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດແລ້ວວ່າ
ທ່ານ “ບໍ່ມີບັນຫາ” ກັບ ການທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ, ໂດຍຢືນ
ຢັນວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ສະຫະລັດ, ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າລັດຖະບານ ພຽງຢາງ ໄດ້
ຮັບຮູ້ຂໍ້ຄວາມນັ້ນ.
ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເຫັນຂອງທ່ານ
ທຣຳ, ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກໄດ້ດຳເນີນສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າ ຈະເປັນລະບົບລູກສອນໄຟໄລ
ຍະໃກ້ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດຂອງ ສະຫະລັດ ໃນພາກພື້ນດັ່ງ
ກ່າວ.
ໃນບົດລາຍງານນຶ່ງຈາກອົງການສູນກາງຂ່າວທາງການ ເກົາຫຼີ, ໂຄສົກກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຕໍ່ວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ ສຳລັບການຕິໜິວິຈານການທົດລອງຍິງ
ຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໂຄສົກຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ “ແມ່ນກະທັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳ
ເຫັນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮູ້ສິດທິໃນການປົກປ້ອງຕົນເອງ ຂອງປະເທດທີ່ມີອຳນາດອະທິປະໄຕ,
ທີ່ເວົ້າວ່າ ມັນແມ່ນການທົດລອງລູກສອງໄຟຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ຫຼາຍປະເທດພາກັນທົດ
ລອງ.”
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເນີນການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເປັນຄັ້ງທີຫ້າ ໃນຮອບສອງອາທິດເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ເປັນຄັ້ງທີເຈັດ ໃນສອງ
ເດືອນທີ່ຜ່ນາມາ. ລວມທັງໝົດ, ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເປີດຕົວລະບົບລູກສອນໄຟຂີປະນາ
ວຸດໄລຍະໃກ້ລຸ້ນໃໝ່ສາມລູກ ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານັ້ນ, ເຊິ່ງທຸກລູກປະກົດວ່າ
ໄດ້ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອຫຼົບຫຼີກ ຫຼື ທຳລາຍລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງ ສະຫະ
ລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ໃນວັນເສົາວານນີ້, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ
ຈົງ ອຶນ ໄດ້ສະເໜີການຂໍໂທດເລັກນ້ອຍ ສຳລັບການທົດລອງທັງ ຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ປະຕິ
ຍານວ່າຈະຢຸດການຍິງ ໄວເທົ່າທີ່ການຊ້ອມທະຫານຮ່ວມລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ
ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຢຸດລົງ.
ທ່ານ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ກິມ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຂໍໂທດສ່ວນຕົວ ທີ່ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີການ
ຝຶກຊ້ອມທະຫານ ສະຫະລັດ-ເກົາຫຼີໃຕ້.