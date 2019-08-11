ຜູ້ສະແຫວງບຸນໃນບຸນນະມັດສະການ ຮາຈ໌ ທີ່ປະເທດ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນວັນອາ
ທິດມື້ນີ້ ໄດ້ແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ ເສົາຫີນທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ຜີສາງມານຮ້າຍ, ເຊິ່ງເປັນ
ສັນຍາລັກຂອງການຂັບໄລ່ຜີຮ້າຍອອກຈາກຕົວ.
ຊາວມຸສລິມຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນປະເທດ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ສຳ
ລັບບຸນປະຈຳປີດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງແມ່ນການສະແຫວງບຸນດົນຫ້າວັນ.
ຜູ້ເຄົາລົບບູຊາທັງຫຼາຍໄດ້ໃຊ້ຄ່ຳຄືນຂອງວັນເສົາວານນີ້ ຢູ່ສະຖານທີ່ພັກແຮມອ້ອມ
ໂນນຄ້ອຍທີ່ບັນດາຜູ້ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມ ຖືວ່າ ພະເຈົ້າໄດ້ທົດລອງຄວາມສັດທາ
ຂອງສາດສະດາ ເອບຣາແຮມ ດ້ວຍການສັ່ງໃຫ້ເພິ່ນ ເສຍສະຫຼະລູກຊາຍ ອິມເມລ
ຂອງເພິ່ນ. ມັນຍັງແມ່ນບ່ອນທີ່ ສາດສະດາ ມູຮຳມັດ ໄດ້ກ່າວຄຳສັ່ງສອນຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ຂອງເພິ່ນ.
ມື້ສຸດທ້າຍຂອງບຸນ ຮາຈ໌ ແມ່ນກົງກັບບຸນ ອີດ ອາລ-ອາດາ ເຊິ່ງແມ່ນເທດສະການ
ກິນລ້ຽງ ຂອງການເສຍສະຫຼະ, ທີ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງກັນໂດຍຊາວ ມຸສລິມ ໃນທົ່ວໂລກ.
ລັດຖະບານ ຣີຢາດ ໄດ້ໃຊ້ຜູ້ເບິ່ງແຍງຫຼາຍພັນຄົນ, ຜູ້ທີ່ຊ່ວຍຈັດແຈງຄວາມເປັນລະ
ບຽບຂອງຝູງຄົນ ເພື່ອປ້ອງກັນການຢຽບກັນຕາຍ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນງານຫຼາຍແຫ່ງໃນ
ປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນໃນປີ 2015 ເມື່ອຜູ້ສະແຫວງບຸນປະມານ 2,300 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ບຸນ ຮາຈ໌, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນຫ້າເສົາຫຼັກຂອງສາສະໜາອິສລາມ, ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວ
ມຸສລິມທຸກຄົນໄປເຄົາລົບ ຢ່າງໜ້ອຍຄັ້ງນຶ່ງໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຕາບໃດທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າຍັງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງພໍ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດ.