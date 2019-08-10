ເກົາຫຼີເໜືອຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ອອກສູ່ທະເລກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງຕົນຕື່ມອີກ ຊຶ່ງການຍິງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນເທື່ອທີຫ້າ ໃນເວລາພຽງສອງອາທິດກວ່າໆ.
ການຍິງໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ “ຈົດໝາຍງາມໆ” ອີກສະບັບນຶ່ງ ຈາກຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະກ່າວຢ້ຳວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງແຕ່ຢ່າງໃດ ກ່ຽວກັບການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂອງພຽງຢາງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການຍິງທົດລອງໃນເທື່ອນີ້ປາກົດວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໄລຍະໃກ້ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງທຳນຽບສີຟ້າ ຂອງປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງເສນາທິການຮ່ວມກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຂຶ້ນຈາກບໍລິເວນ ໃກ້ໆເມືອງແຮມຮຸງ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ເດີນທາງໄປໃນໄລຍະ 400 ກິໂລແມັດແລະສູງເຖິງ 48 ກິໂລແມັດ.
ຖະແຫຼງການຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ມີ “ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ” ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອຈະຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຕື່ມອີກໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້ ຍ້ອນມີການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫຼີໃຕ້.
ໃນຈົດໝາຍສະບັບຫຼ້າສຸດນັ້ນ ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານກິມ ໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ກ່ຽວກັບ “ການຊ້ອມລົບ.”
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ແລະດັ່ງທີ່ພວກເຈົ້າຮູ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ມັກຄືກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມັກມັນເລີຍ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເປັນແຟນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ພວກເຈົ້າຮູ້ບໍວ່າເປັນຫຍັງ? ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກຈ່າຍເງິນໃນເລື້ອງນີ້ພວກເຮົາຄວນໄດ້ຮັບການຊົດໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄືນ.”
ໃນອາທິດນີ້ ສະຫະລັດໄດ້ເລີ້ມການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຄືນກັບເກົາຫຼີໃຕ້ທັງໆທີ່ໄດ້ຮັບການປະທ້ວງຈາກພຽງຢາງ.