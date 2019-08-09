ພັນລະຍາຂອງນັກສຶກສາສະຫະລັດຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກຄຸກຢູ່ອີຣ່ານ ໃນຂໍ້ຫາສອດແນມນັ້ນ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ດຳເນີນການເພີ້ມຕື່ມ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສາມີຂອງນາງຖືກປ່ອຍ.
ທ່ານນາງ ຫົວ ຈູ (Hua Qu) ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ເນື່ອງໃນໂອກາດການຖືກຈັບຄົບຮອບ 3 ປີຂອງທ່ານຊີຢູ ຫວັງ (Xiyue Wang) ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອ້ອນວອນຕໍ່ອີຣ່ານ ຕໍ່ສະຫະລັດ ຕໍ່ປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄືຈີນ ແລະສະມາຊິກອື່ນໆຂອງປະຊາຄົມນາໆຊາດ ຈົ່ງຮ່ວມມືກັນ ແລະຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ອຍຜູຊາຍ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດຄົນນີ້.” ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ສາມີຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດ ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງທີ່ຮ້າຍແຮງ ລະຫວ່າງມະຫາອຳນາດຂອງໂລກ.”
ທ່ານນາງຫົວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳຄວນຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຄະດີຂອງທ່ານຫວັງ ຄືກັນກັບຄະດີນັກຮ້ອງແຣບເປີ້ A$AP Rocky ທີ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກສະວີເດັນບ່ອນທີ່ລາວຖືກຈັບຍ້ອນການໂຈມຕີຕາມທີ່ມີການກ່າວຫານັ້ນ.
ອີຣ່ານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນນັກໂທດກັບສະຫະລັດ ສຳລັບຊາວອີຣ່ານທີ່ເຕຫະຣ່ານກ່າວວ່າ ພວມຖືກຂັງຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ແຕ່ວໍຊິງຕັນໄດ້ທວງໃຫ້ເຕຫະຣ່ານ ປ່ອຍໂຕຊາວອາເມຣິກັນທັງໝົດທີ່ພວມຖືກຄຸກຢູ່ໃນອີຣ່ານ ທີ່ສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ເປັນພວກທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດນັ້ນ.
ທ່ານນາງຫົວກ່າວວ່າ “ຄະດີນີ້ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ແນ່ ນອນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຈລະຈາ ແລະໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ທ່ານຫວັງຊຶ່ງເກີດຢູ່ຈີນ ແມ່ນນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ ວິຊາປະຫວັດສາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລປຣິນຕັນ. ທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປອີຣ່ານໃນປີ 2016 ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວິຊາປະຫວັດສາດຂອງອີຣ່ານ ເວລາພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບລາວ. ສານໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ກ່ຽວ ໃຫ້ຈຳຄຸກເປັນເວລາ 10 ປີ ໃນຂໍ້ຫາສອດແນມ.