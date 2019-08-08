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ສຫລ ຫ້າມ ລມ​ຕ ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ອີ​ຣ່ານ ບໍ່​ໃຫ້ເຂົ້າ​ໃຊ້ ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ ໄດ້

ທ່ານ ໂມ​ຮຳ​ມາດ ຈາ​ວາດ ຊາ​ຣິຟ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣ່ານ ທີ່​ຖືກ​ຫ້າມ ບໍ່​ໃຫ້ເຂົ້າ​ໃຊ້ ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍໄດ້

ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ມີ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດຕໍ່ທ່ານ ໂມ​ຮຳ​ມາດ ຈາ​ວາດ ຊາ​ຣິຟ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣ່ານ ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ເສຍ​ສິດ​ເຂົ້າໄປ​ໃຊ້​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້, ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ພວກ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ພາ​ກັນ​ມິດ​ງຽບ​ຢູ່ ​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ທ່ານ ຊາ​ຣິ​ຟ (Zarif) ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ກໍ​ລະ​ກົດ ຍ້ອນໄດ້ "ກະ​ທຳ​ການ ຫລື ມີ​ເຈດ​ຈຳ​ນົງ​ທີ່​ຈະ​ກະ​ທຳການ" ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່ ຜູ້​ນຳ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ​ອາ​ຢາ​ໂຕ​ລາ ອາ​ລີ ຄາເມ​ນີ (Ayatollah Ali Khamenei), ຜູ້​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດປະ​ກາດ​ລົງ​ໂທດຕໍ່ ກ່ອນ​ໜ້ານີ້​ ນຶ່ງເດືອນ ໂດຍ​ເປັນ​ສ່​ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ "ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ໃກ້​ທຳ​ການ​ກົດ​ດັນ​ສູງ​ສຸດ" ຂອງຕົນ​ຕໍ່​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ.

ຄຳ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ກາດ​ວ່າ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວໃນເວັບ​ໄຊ​ທ໌ hyperlink: http://bit.ly/2MdhCt1 ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ ຊາ​ຣິ​ຟ (Zarif) ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ດຳ​ລັດ​ທີ່​ອອກມາ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ມິ​ຖຸ​ນາ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ທີ່​ກີດ​ກັນ "ຊັບ​ສິນ ແລະ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດທຸກ​ຢ່າງ" ຂອງ​ທ່ານ ຄາເມ​ນີ (Khamenei) ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ພ້ອມ​ທັງ​ຂອງ​ໃຜ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່ ໄດ້"ກະ​ທຳ​ການ ຫລື ມີ​ເຈດ​ຈຳ​ນົງ​ທີ່​ຈະ​ກະ​ທຳການ" ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ແກ່ທ່ານ.

ໃນພາກ​ທີ 4 ຂອງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ນັ້ນ ໄດ້​ວາງ "ຂໍ້​ຫ້າມ" ບໍ່​ໃຫ້​ສະ​ໜອງ "ທຶນ, ສິນ​ຄ້າ ຫລື ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ … ແກ່ ຫລື ເພື່ອ​ເປັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ບຸກ​ຄົນໃດ​ກໍ​ຕາມ" ທີ່​ມີ​ຊັບ​ສິນ ແລະ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຖືກ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ໄວ້​ ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ.
ຄຳ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ເວົ້າ​ວ່າ ຫ້ອງ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຊັບ​ສິນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫລື OFAC ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍັງ​ໄດ້​ເອົາ​ຊື່​ຂອງ​ທ່ານຊາ​ຣິ​ຟ (Zarif) ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ​ຄົນສັນ​ຊາດ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ໝາຍ​ຫົວ​ເປັນ​ພິ​ເສດ ແລະບຸກ​ຄົນ​ທີ່ຖືກ​ເກືອດ​ຫ້າມ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າບັນ​ຊີ SDN ຂອງ​ຕົນ​ນັ້ນ​ອີກ​ດ້ວຍ.

​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ຕໍ່​ການ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ພະ​ແນ​ກະ​ສາ ເປີ​ເຊຍ ທີ່ຂໍ​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າການ​ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ສະ​ໜອງ​ “ການ​ບໍ​ລິ​ການ” ​ແກ່​ທ່ານ ຊາ​ຣິ​ຟ (Zarif) ລວມ​ມີ ການ​ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຊ້ເວ​ທີ​ສົນ​ທະ​ນາ​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງບັນ​ຊີ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ ແລະ​ອິ​ນສ​ຕ​ຣາ​ ແກ​ຣມ (Instagram) ຂອງ​ທ່ານນຳ​ຫລືບໍ່.

ທ່ານ ຊາ​ຣິ​ຟ (Zarif) ມີ​ຄົນ​ຕິດ​ຕາມ​ອ່ານ ​ຢູ່ 1 ລ້ານ ສອງ​ແສນ​ຄົນໃນ​ທວີດ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ ແລະ ມີ​ຄົນ​ຕິດ​ຕາມ​ອ່ານ 729,000 ຄົນ​ ຢູ່​ໃນ​ອິ​ນສ​ຕ​ຣາແກ​ຣມ (Instagram) ຂອງ​ທ່ານ ທີ່ Facebook ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງນັ້ນ. ທ່ານ​ຍັງສາ​ມາດໃຊ້​ບັນ​ຊີ​ທັງ​ສອງອັນ​ນີ້​ໄດ້ ຢູ່​ໃນ​ຫລາຍມື້​ ນັບ​ແຕ່​ມີ​ການ​ຈັດຊື່​ທ່ານ​ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ກໍ​ລະ​ກົດ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

https://twitter.com/JZarif/status/1156707044814204928 ]]

ຢູ່​ໃນ​ການ​ຂຽນ​ລົງ​ໃນທວີດ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ​ອັນ​ນຶ່ງ ທ່ານ ຊາ​ຣິ​ຟ (Zarif) ຖາມ​ວ່າ ການທີ່​ໄດ້ຈັດ​ວ່າ​ທ່ານເປັນ​ຜູ້​ຖືກ​ລົງ​ໂທດນັ້ນ ມີ​ຄວາມ​ໝາຍວ່າ "ບຸກ​ຄົນ​ຂອ​ງ​ສະ​ຫະ​ລັດຕ້ອງ​ໄດ້ຮັ​ບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ OFAC ກ່ອນ​ບໍ່ ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ ໂດຍ​ການອ່ານ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂຽນ​ລົງ ຫລື​ຟັງ​ການ​ສຳ​ພາດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ."

ອ່ານຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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