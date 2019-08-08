ພໍ່ທີ່ໂສກເສົ້າເສຍໃຈຂອງນາງ ຢິງຢິງ ສາງ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລຄົນ ຈີນ ທີ່ຖືກ
ຄາດຕະກຳໃກ້ກັບມະຫາວິທະຍາໄລ ອີລີນອຍ ເວົ້າວ່າ ລາວຮູ້ວ່າ ລາວອາດຈະບໍ່ມີວັນ
ໄດ້ຮັບສົບຂອງລູກສາວຂອງລາວເມືອຝັງ.
ທ່ານ ຣອງກາວ ສາງ ໄດ້ກ່າວຜ່ານນາຍພາສາໃນເມືອງ ເອີບານາ, ລັດ ອີລີນອຍ ໃນ
ວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ມັນບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າການຊອກຫາລູກສາວ
ຂອງເຮົາ ແລະ ນຳເອົາລາວກັບບ້ານ. ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າ ມັນອາດເປັນໄປບໍ່ໄດ້.”
ຄາດຕະກອນສັງຫານນາງ ຢິງຢິງ, ທ້າວ ເບຣັ້ນ ຄຣິສເຕັນເຊັນ, ແມ່ນກຳລັງຖືກຂັງຄຸກ
ຕະຫຼອດຊີວິດ ພ້ອມກັບບໍ່ມີໂອກາດສຳລັບການຜ່ອນຜັນໂທດໃຫ້.
ຫຼັງຈາກຫຼາຍເດືອນທີ່ຄອບຄົວ ສາງ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ລາວເປີດເຜີຍວ່າ ສົບຂອງນາງຢູ່ໃສ
ນັ້ນ, ທ້າວ ຄຣິສເຕັນເຊັນ ໄດ້ບອກທະນາຍຄວາມຂອງລາວ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ລາວໄດ້
ເຮັດກັບສົບຂອງນາງ ຢິງຢິງ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຂົ່ມຂືນ, ໃຊ້ມີດແທງ, ທຸບຕີ ແລະ ຕັດ
ຊິ້ນສ່ວນຮ່າງກາຍຂອງລາວ.
ທ້າວ ຄຣິສເຕັນເຊັນ ອ້າງວ່າລາວໄດ້ເອົາເຄື່ອງນຸ່ງ, ໂທລະສັບມືຖື, ປື້ມ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນ
ຂອງຮ່າງກາຍຂອງນາງ ຢິງຢິງ ໃສ່ໃນຖົງຢາງສາມຖົງ ແລະ ກໍຖິ້ມມັນລົງໃສ່ຖັງຂີ້
ເຫຍື້ອຢູ່ອ້ອມເມືອງ ແຊມປຽນ, ລັດ ອີລີນອຍ, ບ່ອນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຕັ້ງຢູ່.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ສິ່ງຂອງຢູ່ໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ຖືກຖອກໃສ່ລົດເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ,
ຖືກອັດ ແລະ ຝັງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຖົມຂີ້ເຫຍື້ອ, ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າຈະຢູ່ກ້ອງຂີ້ເຫຍື້ອ
ເລິກ 9 ແມັດ.