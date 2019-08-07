ໃນຂະນະທີ່ ຮົງກົງ ກຳລັງອະນາໄມບ້ານເມືອງຫຼັງຈາກການນັດຢຸດງານທົ່ວໄປ ທີ່ໄດ້
ກາຍເປັນຄ່ຳຄືນ ຂອງການປະທະກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ລະຫວ່າງ ຕຳຫຼວດ ແລະ ຜູ້ປະ
ທ້ວງນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ຈີນ ຄົນນຶ່ງໄດ້ເຕືອນຝ່າຍຄ້ານໃນວັນອັງຄານວານນີ້
ວ່າ “ຜູ້ໃດຫຼິ້ນກັບໄຟກໍຈະຫາຍໄປກັບມັນ.”
ທ່ານ ຢາງ ກວາງ, ໂຄສົກຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບກິດຈະການ ຮົງກົງ ແລະ ມາເກົ້າ ຂອງ
ລັດຖະບານ ຈີນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ຜູ້ປະທ້ວງ ຮົງກົງ ໄດ້ລະເມີດສິດທິເພື່ອ
ການເຕົ້າໂຮມກັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈີນ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ດິນແດນ
ເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງດັ່ງກ່າວ ທ້າທາຍອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ຈີນ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວິຈານການຮ້ອງຄຳຂວັນ ແລະ ພາບແຕ້ມໃສ່ຝາຂອງພວກປະທ້ວງ ທີ່
ເນັ້ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ເອັດເຫວີດ ລຶງ, ອະດີດຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງໃນສະພານິຕິ
ບັນຍັດທີ່ຖືກຂັງຄຸກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຮົງກົງຈາກ ຈີນ,
ທີ່ເວົ້າວ່າ “ປົດປ່ອຍ ຮົງກົງ! ການປະຕິວັດແຫ່ງຍຸກເວລາຂອງພວກເຮົາ.”
ໃນຖະແຫຼງການນັ້ນ, ທ່ານ ຢາງ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ, ຜູ້ບໍລິ
ຫານໃຫຍ່ຂອງຮົງກົງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເວົ້າໃນນຶ່ງວັນກ່ອນໜ້ານັ້ນວ່າ “ການກະທຳຂອງຜູ້ປະ
ທ້ວງ ໄດ້ຂັດແຍ້ງອຳນາດອະທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ” ແລະ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສິດທິພິເສດ ຂອງ ຮົງ
ກົງ, ເຊິ່ງແມ່ນການຕົກລົງກັບ ຈີນ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ “ນຶ່ງປະເທດ, ສອງລະບົບ.”
ຜູ້ປະທ້ວງທັງຫຼາຍປາກົດວ່າບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ. ຊາວໜຸ່ມສາມຄົນທີ່ໃສ່ໜ້າກາກສີດຳ ແລະ
ໝວກກັນກະທົບກຳມະກອນ ໄດ້ປາກົດຕົວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້, ແລະ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການສະແຫວງຫາປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນ “ສິດທິທີ່ບໍ່ສາມາດ
ຖືກຍຶດເອົາໄປໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ.”