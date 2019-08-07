ທຳນຽບຂາວໄດ້ໃຫ້ຄຳສັນຍານວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ສົງຄາມການຄ້າ
ກັບ ປັກກິ່ງ ຮຸນແຮງຂຶ້ນອີກຕໍ່ໄປ, ຫຼັງຈາກລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ
ທຣຳ ໄດ້ດຳເນີນການທີ່ເກືອບວ່າເປັນສັນຍາລັກ ໃນການປະກາດວ່າ ຈີນ ເປັນຜູ້ປັບ
ປ່ຽນເງິນຂອງຕົນ.
ທ່ານ ແລຣີ ຄຸດໂລ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງສະພາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາ
ນັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຈລະຈາດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ແລະ
ພວກເຮົາຢາກຈະສືບຕໍ່ເຈລະຈາດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດກັບ ຈີນ,” ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມຜິດ
ຫວັງກັບບັນດານັກເຈລະຈາ ຈີນ ທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມຄຳສັນຍາກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ
ການຂາດຄວາມກ້າວໜ້າ.
ທ່ານ ຄຸດໂລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຕູແມ່ນໄດ້ເປີດໄວ້ສຳລັບການເຈລະຈາເພີ່ມເຕີມ, ພວກ
ເຮົາມີແຜນທີ່ຈະໃຫ້ທີມຂອງ ຈີນ ເດີນທາງມາທີ່ນີ້ໃນເດືອນກັນຍາ” ຫຼັງຈາກການເຈ
ລະຈາຮອບຫຼ້າສຸດ ເມື່ອສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາໃນນະຄອນ ຊຽງໄຮ ບໍ່ໄດ້ບັນລຸຄວາມ
ກ້າວໜ້າ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ຖ້າມີຂໍ້
ຕົກລົງ ຫຼື ຄວາມກ້າວໜ້ານັ້ນ, ອາດຈະພິຈາລະນາໃໝ່ ການດຳເນີນການທີ່ທ່ານໄດ້
ເຮັດມາ, ເຊັ່ນການຕ່າວປີ້ນການຂຶ້ນພາສີຕໍ່ສິນຄ້າ ຈີນ.
ທ່ານ ຄຸດໂລ ຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາດດຳເນີນການລົງໂທດເພີ່ມເຕີມ
ຕໍ່ ຈີນ, ຖ້າບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ.
ທ່ານ ຄຸດໂລ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີກຳລັງປ້ອງກັນເສດຖະກິດຂອງ ອາ
ເມຣິກາ.”
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ ທວິດເຕີ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສັນຍາວ່າ
ຈະປົກປ້ອງຂົງເຂດກະເສດຕະກຳ ອາເມຣິກັນ ຕໍ່ໄປ, ເຊິ່ງ ຈີນ ໄດ້ລະງັບການຊື້ໄວ້ນັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ດັ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮູ້ໃນສອງ
ປະທີ່ຜ່ານມາ, ຊາວນາ ອາເມຣິກັນ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຮູ້ວ່າ ຈີນ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນວ່າປະທານາທິບໍດີຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຢືນຄຽງຂ້າງກັບເຂົາເຈົ້າ ແລະ
ໄດ້ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ມີປະທານາທິບໍດີຄົນໃດຈະເຮັດ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດມັນອີກປີໜ້າ
ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ອອກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ຫຼາຍພັນລ້ານໂດ
ລາສຳລັບຊາວນາ ເພື່ອປົກປ້ອງການສູນເສຍລາຍໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານຈະໄດ້ແຂ່ງ
ຂັນເພື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງອີກໃນປີ 2020 ແລະ ບັນດາລັດກະເສດຕະກຳທັງຫຼາຍ ກໍໄດ້
ເປັນຖານທີ່ໝັ້ນ ການສະໜັບສະໜູນສຳລັບທ່ານ.