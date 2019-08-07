ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ຈອນ ຮັ້ນສແມນ ຈູເນຍ, ໄດ້
ສົ່ງໜັງສືລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ເຖິງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ເປັນການສິ້ນສຸດ
ໄລຍະການເຮັດວຽກສອງປີຂອງທ່ານ.
ໃນໜັງສືດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ຮັ້ນສແມນ ໄດ້ຂອບໃຈທ່ານປະທານາທິບໍດີ “ສຳລັບຄວາມຊື່
ຖືທີ່ມີຕໍ່ທ່ານ ໃນການເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ຣັດເຊຍ ໃນລະ
ຫວ່າງໄລຍະທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເປັນປະຫວັດສາດ ຂອງສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ.
ການລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຈະມີຜົນໃນວັນທີ 3 ຕຸລານີ້.
ທ່ານ ຮັ້ນສແມນ, ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ, ໄດ້ອອກຈາກຫ້ອງການຜູ້ປົກຄອງລັດ ຢູທາ
ໃນປີ 2009, ໃນເວລາທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານເປັນ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳ ຈີນ. ທ່ານໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ປະຈຳຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີ
ສອງນຶ່ງປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ປະທານສະພານະຄອນ ຊອລທ໌ ເລກ (Salt Lake) ທ່ານ ເດເຣັກ ມິລເລີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດ
ວຽກກັບຜູ້ປົກຄອງລັດ ຮັ້ນສແມນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານມີແຜນທີ່ຈະກັບມາລັດບ້ານເກີດ
ຂອງທ່ານ ແລະ ມີລາຍງານວ່າກຳລັງພິຈາລະນາລົງແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດອີກ.
ອົງການຂ່າວ ທາສ (Tass) ຂອງທາງການ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກກະ
ຊວງການຕ່າງປະເທດວ່າ ທ່ານ ຮັ້ນສແມນ ແມ່ນມືອາຊີບ, ແຕ່ “ບັນຫາທາງການເມືອງ
ພາຍໃນປະເທດ ສະຫະລັດ” ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະພັດທະນາສາຍພົວພັນ
ສອງຝ່າຍຢ່າງເຕັມທີ່.”
ໂທລະພາບ CNN ໄດ້ລາຍງານວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ກັບ ທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ
ກ່ຽວກັບ ຄວາມຈຳເປັນສຳລັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຄົນໃໝ່ໃນ ຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງ
ການໂທລະສັບເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ທັງສອງທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ອາດຈະ
ມາດຳລົງຕຳແໜ່ງແທນທ່ານ ຮັ້ນສແມນ, ອີງຕາມໂທລະພາບດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ຮັ້ນສແມນ ຍັງໄດ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳປະເທດ ສິງກະໂປ
ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1990, ພ້ອມກັບເປັນຮອງຜູ້ແທນການຄ້າ ສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ອະດີດປະ
ທານາທິບໍດີ ຈອຣ໌ຈ ດັບເບິນຢູ ບຸຊ.