ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະຂຶ້ນເຮືອບິນ ແອຟອສ ວັນ (Air
Force One) ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງ ເດຕັນ ລັດ ໂອໄຮ ໂອ ທາງພາກ
ຕາເວັນອອກຕອນກາງ ແລະ ເມືອງ ແອລ ປາໂຊ ລັດ ເທັກຊັສ ທາງພາກຕາເວັນຕົກ
ສຽງໃຕ້, ບ່ອນທີ່ 31 ຄົນລວມກັນໃນສອງບ່ອນນັ້ນຖືກຂ້າຕາຍເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານ
ມາໃນການສັງຫານໝູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງ, ແລະ ເປັນບ່ອນ ທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນ, ຖິ້ມໂທດ
ໃສ່ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສຳລັບການກະຕຸ້ນຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ, ໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຢູ່ໄກໆ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ທຣຳ ຈະ ຄ້າຍຄື
ກັບບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຊຸມຊົນທີ່ກຳລັງໄວ້ທຸກໃນອະດີດ ຫຼັງຈາກການຍິງສັງ
ຫານໝູ່, ລວມທັງເມືອງ ພາກແລນ ໃນລັດ ຟລໍຣິດາ, ແລະ ນະຄອນ ລາສ ເວກັສ, ເຊິ່ງ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແລະ ສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວທັກທາຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍສຸກ
ເສີນ ແລະ ໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວທີ່ກຳລັງໄວ້ທຸກ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ໂຮແກນ ກິດລີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ສິ່ງທີ່
ທ່ານຢາກຈະເຮັດແມ່ນເດີນທາງໄປຊຸມຊົນດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະ ໄວ້ທຸກກັບເຂົາເຈົ້າ, ສູດ
ມົນກັບເຂົາເຈົ້າ, ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ
ຄວາມກະຕັນຍູ ຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍສຸກເສີນນັ້ນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເອົາຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ແຂວນຢູ່ເສັ້ນດ້າຍ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະກຳຈັດມີປືນຢ່າງວ່ອງໄວ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ
ທຣຳ ຍັງຢາກ “ທີ່ຈະສົນທະນາ” ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຈະກີດກັ້ນເຫດການທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້ໃນ
ອະນາຄົດ.
ແຕ່ການຢ້ຽມຢາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ນີ້ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈຂອງບາງຄົນ ຜູ້
ທີ່ໄດ້ສົງໄສວ່າ ທ່ານ ທຣຳ, ຍ້ອນຄຳເວົ້າທີ່ເປັນການຍຸຍົງນັ້ນ, ມີສິດທີ່ຈະຮັກສາບຳບັດ
ຊຸມຊົນທີ່ກຳລັງໄວ້ທຸກນີ້ຫຼືບໍ່.
ເຈົ້າເມືອງ ເດຕັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ ແນນ ເວລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະ
ນະທີ່ທ່ານນາງຜິດຫວັງກັບຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ທຣຳ ລຸນຫຼັງການຍິງກັນນັ້ນ, ແນວ
ໃດກໍຕາມ ທ່ານນາງຈະມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີສູ່ເມືອງຂອງທ່ານ
ນາງ, ໂດຍຫວັງວ່າການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ “ຈະເພີ່ມຄຸນຄ່າ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ
ຂອງພວກເຮົາ.”
ໃນເມືອງ ແອລ ປາໂຊ, ຜູ້ອາໄສຢູ່ບາງຄົນ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ໃນທ້ອງຖິ່ນບາງຄົນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ແລະ ໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຢູ່ໄກໆ. ທ່ານ ເບໂຕ ໂອຣວກ, ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເພື່ອຖືກສະເໜີຊື່ສຳລັບ
ການເລືອກຕັ້ງເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2020 ສັງກັດເດໂມແຄຣັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້
ເຄີຍເປັນຕົວແທນໃຫ້ເມືອງ ແອລ ປາໂຊ ໃນລັດຖະສະພານັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄຳເວົ້າ
ຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການສັງຫານໝູ່ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ຍົກເລີກແຜນການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມເມືອງດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານ.