ຈີນ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະເອົາ “ມາດຕະການຕອບໂຕ້” ຖ້າຫາກວ່າສະຫະລັດ ຈະຕິດຕັ້ງ
ລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ ທີ່ຍິງຈາກພາກພື້ນດິນ ໃນຂົງເຂດເອເຊຍປາຊິຟິກ.
ທ່ານ Fu Cong ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກຄວບຄຸມອາວຸດຂອງກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ວ່າ ປັກກິ່ງ “ຈະບໍ່ຢືນ ເບິ່ງລ້າ”
ຖ້າຫາກວ່າວໍຊິງຕັນ ຍັງຈະປະຕິບັດຕາມການປະຕິຍານ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ໃນວັນທ້າຍ
ສັບປະດາທີ່ແລ້ວນີ້ ໂດຍລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ Mark Esper ທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ
ລູກສອນໄຟຢູ່ໃນຂົງເຂດ “ບໍ່ຊ້າ ກໍໄວ,” ຄືປະມານໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ເພື່ອນບ້ານຂອງຈີນ, ໂດຍສະເພາະຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້ແລະ
ອອສເຕຣເລຍ ໃຫ້ “ໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງ” ໂດຍປະຕິເສດ ຕໍ່ການຕິດຕັ້ງລູກສອນໄຟ
ຂອງສະຫະລັດ ໂດຍກ່າວເພີ້ມວ່າ ມັນຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານ ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ຂອງປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ.
ທ່ານ Fu ບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ມາດຕະການຕອບໂຕ້ ທີ່ຈີນຈະເອົານັ້ນແມ່ນຫຍັງ, ແຕ່ໄດ້
ກ່າວວ່າ “ທຸກສິ່ງຢ່າງແມ່ນຢູ່ເທິງໂຕະ.”
ທ່ານ Esper ຊຶງໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດປະສົງທີ່ຈະຕິດຕັ້ງລູກສອນໄຟ ທີ່ຍິງຈາກພື້ນດິນ
ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳໄດ້ຖອນສະຫະລັດ ອອກຢ່າງ
ເປັນທາງການ ຈາກສົນທິສັນຍາ ກຳລັງນິວເຄລຍ ໄລຍະປານປາງ ສະບັບປີ 1987
ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້. ສົນທິສັນຍາ ຊຶ່ງໄດ້ບັນລຸ ກັບອະດີດ ສະຫະພາບໂຊຫວຽດ
ດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ເກືອດຫ້າມລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໃນໄລຍະ 500 ຫາ 5,000
ກິໂລແມັດ. ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຖອນຕົວອອກຈາກສົນທິສັນຍານີ້ ຍ້ອນການສືບຕໍ່
ລະເມີດຂອງມົສກູ.
ທ່ານ Fu ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈີນແມ່ນບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ ຕໍ່ການເຈລະຈາ 3 ຝ່າຍກັບສະຫະລັດ
ແລະຣັດເຊຍ ຍ້ອນ “ຊ່ອງຫວ່າງຂະໜາດໃຫຍ່” ຂອງຄັງອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຈີນ
ປຽບທຽບໃສ່ປະເທດທັງສອງນັ້ນ.