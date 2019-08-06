ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກັກຊັບສິນຕ່າງໆ ຂອງລັດ
ຖະບານເອເນຊູເອລາ ໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນເປັນການລົງໂທດໜັກທີ່ສຸດ ຕໍ່ລັດຖະ
ບານຂອງທ່ານນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ເທົ່າເຖິງປະຈຸບັນນີ້.
“ຊັບສິນແລະຜົນກຳໄລຈາກຊັບສິນ ຂອງລັດຖະບານເອເນຊູເອລາ” ທີ່ຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ…ແມ່ນຈະຖືກກັກໄວ້ ແລະອາດຈະບໍ່ສາມາດໂອນ, ຈ່າຍ ຫຼື ສົ່ງອອກ
ຫຼືບໍ່ກໍຊື້ແລະຂາຍ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ທີ່ກ່າວໄວ້ ຢູ່ໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ ຂອງທ່ານທຣຳ
ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້.
ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການຕອບໃດໆ ຈາກທາງລັດຖະບານເອເນຊູເອລາ ເທື່ອ.
ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ກົດດັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະທາງການທູດ ເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່
ປະທານາທິບໍດີມາດູໂຣ ຜູ້ຊຶ່ງປະຕິເສດທີ່ຈະລົງຈາກອຳນາດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີ
ການລຸກຮືຂຶ້ນຂອງຝ່າຍຄ້ານຕໍ່ຕ້ານການປົກຄອງແບບຜະເດັດການຂອງທ່ານນັ້ນ.
ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ພິຈາລະນາທີ່ຈະປິດລ້ອມ ຫຼືບໍ່ ກໍຫ້າມຕິດຕໍ່
ກັບເວເນຊູເອລາ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ແຕ່ໄດ້ກ່າວເລື້ອຍໆວ່າ
ການເອົາບາດກ້າວທາງທະຫານຕໍ່ເວເນຊູເອລາ ຍັງຢູ່ເທິງໂຕະຢູ່.
ຣັດເຊຍ ແລະຄິວບາ ໄດ້ສົ່ງກອງກຳລັງ ໄປຍັງເວເນຊູເອລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ
ທ່ານມາດູໂຣແລ້ວ.
ສະຫະລັດ ແມ່ນເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ຮັບຮູ້ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ Juan Guaido
ວ່າເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງເວເນຊູເອລາ ຫຼັງຈາກ
ທ່ານໄດ້ໃຊ້ອຳນາດ ຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງທ່ານ ໃນຖານະຜູ້ນຳລັດຖະສະພາ
ນັ້ນ ປະກາດ ການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານມາດູໂຣນັ້ນ ແມ່ນ ຜິດກົດໝາຍ.
ທ່ານ Guaido ໄດ້ອ້າງ ການເລືອກຕັ້ງເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກຂອງທ່ານມາດູໂຣ
ໃນປີກາຍນີ້ ແມ່ນສໍ້ໂກງ. ທ່ານ Guaido ໄດ້ນຳພາ ໃນການລຸກຮືຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານ
ທ່ານມາດູໂຣ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າ ໄດ້ສະຫຼາຍຕົວໄປໃນທີ່ສຸດນັ້ນ.
ການພັງທະລາຍລົງຂອງລາຄາພະລັງງານໃນທົ່ວໂລກ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ແລະນະໂຍບາຍສັງຄົມນິຍົມທີ່ລົ້ມແຫຼວນັ້ນ ໄດ້ ທຳລາຍເສດຖະກິດຂອງເວເນ
ຊູເອລາ ປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານນ້ຳມັນ ແລະຍັງຜົນໃຫ້ປະຊາ ຊົນຊາວ
ເວເນຊູເອລາ ຫຼາຍລ້ານຄົນ ໜີອອກຈາກປະເທດໄປ ແລະການຂາດເຂີນນ້ຳມັນ
ເຊື້ອໄຟ, ການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະພວກອາຫານການກິນທີ່
ສຳຄັນຕ່າງໆ.