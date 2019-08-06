ຈີນ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນ ຕໍ່ພວກປະທ້ວງ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮົງກົງ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ ຫຼັງຈາກການປະທ້ວງທີ່ຮ້າຍແຮງ ເປັນເວລາ 2 ເດືອນແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານ Yang Guang ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານຈີນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບກິດຈະການຮົງກົງ ແລະມາເກົາ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ໃນກອງປະຊຸມທີ່ປັກກິ່ງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ “ມັນເປັນເລື້ອງເວລາເທົ່ານັ້ນ” ກ່ອນທີ່ພວກຜູ້ນຳ ໃນການປະທ້ວງ ຈະປະເຊີນໜ້າກັບການຖືກລົງໂທດ.
ໃນຫຼາຍໆສັບປະດາຂອງການເດີນຂະບວນປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໄດ້ພັກດັນໃຫ້ເມືອງ ຊຶ່ງເປັນສູນກາງທາງການເງິນຂະໜາດໃຫ່ຍຂອງ ເອເຊຍ ເຂົ້າສູ່ໃນວິກິດການທາງການເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ອັງກິດ ໄດ້ມອບໃຫ້ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຈີນ ນັບຕັງແຕ່ປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ. ພວກປະທ້ວງທັງຫຼາຍ ໄດ້ເລີ້ມທຳການປະທ້ວງນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ຜ່ານມາ ກັບພວກພວກປະທ້ວງທີ່ໂກດແຄ້ນ ຕໍ່ຕ້ານກັບກົດໝາຍ ທີ່ອະນຸຍາດສົ່ງຜູ້ຮ້າຍໄປດຳເນີນຄະດີ ທີ່ຈີນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້, ແຕ່ການເດີນ ຂະບວນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ມີການຂະຫຍາຍໄປເປັນການຮຽກຮ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ມີປະຊາທິປະໄຕເພີ້ມຂຶ້ນ.
ທ່ານ Yang ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີກຸ່ມນ້ອຍໆ ຂອງພວກອະຊະຍາກຳ ໄດ້ພັກດັນໃຫ້ຮົງກົງ
ເຂົ້າໄປສູ່ “ອັນຕະລາຍເພີ້ມຂຶ້ນ,” ແລະໄດ້ເຕືອນກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໃຫ້ “ຕັດສິນໃຈຜິດໆຕໍ່ສະຖານະການ ແລະເຮັດຜິດພາດໃນຄວາມອ່ອນແອ ທີ່ຈຳກັດ ຂອງພວກເຮົາ.” ທ່ານຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າ “ພວກໃດທີ່ຫຼິ້ນກັບໄຟ ກໍຈະເຜົາໄໝ້ຕົວມັນເອງ ໃນທີ່ສຸດ.”