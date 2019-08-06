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ຈີນ ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ ​ຕໍ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ນັ້ນ ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ບໍ່​ໄວກໍ​ຊ້າ

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກິດ​ຈະ​ການ​ຮົງ​ກົງ ແລະ​ມາ​ເກົາ​ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ໃນ​ວັນ 6 ສິງ​ຫາ 2019.

ຈີນ ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ເຕືອນ ຕໍ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ທີ່ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ຮົງກົງ ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ ຫຼັງ​ຈາກການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ເດືອນ​ແລ້ວ​ນັ້ນ.

ທ່ານ Yang Guang ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກິດ​ຈະ​ການ​ຮົງ​ກົງ ແລະ​ມາ​ເກົາ​ ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ເວ​ລາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ” ກ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ຜູ້​ນຳ ໃນ​ການປະ​ທ້ວງ ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ.

ໃນ​ຫຼາຍໆ​ສັບ​ປະ​ດາ​ຂອງ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ຕາມ​ທ້ອງ​ຖະ​ໜົນ​ ໄດ້​ພັກ​ດັນ​ໃຫ້ເມືອງ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ທາງ​ການ​ເງິນ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫ່​ຍຂອງ ເອ​ເຊຍ ເຂົ້າສູ່​ໃນ​ວິ​ກິດ​ການ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ອັງ​ກິດ ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງຂອງຈີນ ນັບ​ຕັງ​ແຕ່​ປີ 1997 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ນັ້ນ. ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ທັງ​ຫຼາຍ ໄດ້​ເລີ້ມ​ທຳການ​ປະ​ທ້ວງ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ ຜ່ານ​ມາ ກັບ​ພວກ​ພວກ​ປະ​ທ້​ວງທີ່​ໂກດ​ແຄ້ນ ຕໍ່​ຕ້ານ​ກັບກົດ​ໝາຍ ​ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສົ່ງ​ຜູ້​ຮ້າຍ​ໄປ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ທີ່​ຈີນ. ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ໂຈະ​ໄວ້, ແຕ່​ການ​ເດີນ ຂະ​ບວນ​ຍັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ຕໍ່​ມາ ແລະ​ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການຂະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ເປັນ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ ເພື່ອໃຫ້​ມີປະ​ຊາທິ​ປະ​ໄຕເພີ້ມ​ຂຶ້ນ.

ທ່ານ Yang ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍໆ ຂອງ​ພວກ​ອະ​ຊະ​ຍາ​ກຳ ໄດ້​ພັກ​ດັນ​ໃຫ້​ຮົງ​ກົງ
ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່ “​ອັນ​ຕະ​ລາຍເພີ້ມ​ຂຶ້ນ,” ແລະ​ໄດ້​ເຕືອນ​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ບໍ່​ໃຫ້ “ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຜິດໆຕໍ່​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ ແລະ​ເຮັດ​ຜິດ​ພາດ​ໃນ​ຄວາມອ່ອນ​ແອ ທີ່ຈຳ​ກັດ​ ຂອງພວກ​ເຮົາ.” ທ່ານຍັງໄດ້​ເຕືອນວ່າ “ພວກໃດທີ່​ຫຼິ້ນ​ກັບ​ໄຟ ກໍ​ຈະ​ເຜົາ​ໄໝ້​ຕົວ​ມັນເອງ ໃນ​ທີ່​ສຸດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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