ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ຮອບໃໝ່ ອອກສູ່ທະເລ
ໃນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແລະໄດ້ເຕືອນວ່າ ມັນອາດຈະເປັນ “ເສັ້ນທາງໃໝ່”
ໃນການໂຕ້ຕອບຕໍ່ການຊ້ອມລົບຂອງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນ
ໃນສັບປະດານີ້.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ 2 ລູກ ຈາກແຂວງຮວງແຮໃຕ້
ໃນກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ຊຶ່ງເສນາທິການຮ່ວມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ກ່າວ
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໄວ້. ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍິງໄປໄກປະມານ 450
ກິໂລແມັດ ແລະສູງເຖິງ 37 ກິໂລແມັດ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະໃກ້ 4 ລູກ ໃນຮອບ 2 ສັບປະດາ
ຜ່ານມານີ້, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົງໃສເພີ້ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບການເຈລະຈານິວເຄລຍ
ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຫວັງທີ່ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ໃນບໍ່ເທົ່າໃດນາທີກ່ອນການທົດລອງຍິງຄັ້ງຫຼ້າສຸດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ຕຳໜິຕິຕຽນການຊ້ອມລົບຂອງ
ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ວ່າເປັນ “ການລະເມີດແບບເປີດໆ” ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ລະຫວ່າງວໍຊີງຕັນ ກັບ ໂຊລ.
“ພວກເຮົາໄດ້ເຕືອນຫຼາຍໆຄັ້ງແລ້ວ ທີ່ວ່າ ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ອາດຈະກີດ
ຂວາງຂັ້ນຕອນຂອງສາຍພົວພັນ DPRK-U.S ແລະພາຍໃນເກົາຫຼີ ແລະນຳພວກ
ເຮົາເຂົ້າມາພິດຈາລະນາຄືນໃໝ່ ຂອງຂັ້ນຕອນສຳຄັນໃນຕອນຕົ້ນນັ້ນ,” ຊຶ່ງສູນກາງ
ຂ່າວ (KCNA) ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ
ເກົາຫຼີເໜືອ.
ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ໃນການຊ້ອມລົບຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເຖິງແມ່ນຢູ່ໃນຂະນະທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາ
ນິວເຄລີຍ ໃນຂັ້ນຕົ້ນໆ ກໍຕາມ. ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່າວວ່າ ການຊ້ອມລົບຮ່ວມ
ແມ່ນເປັນການປ້ອງກັນຕົວ ໂດຍທົ່ວໄປ, ໃນຂະນະທີ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ເຫັນວ່າເປັນການ
ຕຽມການໃນການຮຸກນານ.
“ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຍັງສືບຕໍ່ຈະເຈລະຈາໃນອານາຄົດ.
ແຕ່ວ່າ ຕອນທີ່ພວກເພິ່ນນັ່ງເຊົາເມື່ອຍນັ້ນ ແມ່ນ ກຳລັງລັບດາບເພື່ອທຳຮ້າຍ
ພວກເຮົາ,” ຊຶ່ງຖະແຫຼງການຈາກສູນກາງຂ່າວ KCNA ໄດ້ລະບຸໄວ້ ແລະກ່າວ
ເພີ້ມວ່າ ພຽງຢາງ ອາດຈະ “ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃໝ່ ຊຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ບອກໄວ້ແລ້ວນັ້ນ.”