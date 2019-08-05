ສະພາກອງທັບລັດຖະບານໃໝ່ຂອງ ຊູດານ ແລະ ພັນທະມິດຂອງບັນດາຜູ້ນຳການປະ
ທ້ວງ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງກຳອຳນາດຮ່ວມກັນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນ ລຸນຫຼັງການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍເດືອນ ທີ່ໄດ້ລະເບີດ
ຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ລາຄານ້ຳມັນສູງ, ແລະ ໃນທີ່ສຸດໄດ້
ກາຍເປັນການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຜະເດັດການ ທ່ານ ໂອມາ ອາລ ບາເຊຍ
ລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.
ກອງທັບໄດ້ໃຊ້ກຳລັງເພື່ອປົດທ່ານ ອາລ-ບາເຊຍ ອອກຈາກອຳນາດໃນເດືອນເມສາທີ່
ຜ່ານມາ, ແຕ່ພວກປະທ້ວງໄດ້ສືບຕໍ່ປະທ້ວງ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງປະຊາທິປະໄຕ ຫຼັງຈາກການ
ປົກຄອງທີ່ບໍ່ມີເມດຕາຂອງທ່ານ ອາລ-ບາເຊຍ ດົນ 30 ປີ.
ທ່ານ ໂມຮາເມັດ ຮຳດານ ດາກາໂລ ຮອງຜູ້ນຳຂອງ ສະພາກອງທັບລັດຖະບານໃໝ່ ຊູ
ດານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາດັ່ງກັບຄູ່ຮ່ວມໃນຄະນະຕຸ
ລາການແຫ່ງຊາດ. ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນກຸ່ມດຽວ.
ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພວກເຮົາແມ່ນທົ່ວປະເທດ ຊູດານ. ພວກເຮົາໄດ້ພົ້ນອອກມາ ຫຼັງ
ຈາກປະເທດໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ. ຜົນທີ່ອອກມາກໍແມ່ນວ່າ ມັນບໍ່ມີຜູ້ຊະນະເລີດ ຫຼື ຜູ້ຜ່າຍ
ແພ້, ເພາະວ່າຜົນປະເທດໂຫຍຂອງປະເທດຊາດ ແມ່ນຢູ່ເໜືອທຸກຢ່າງໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້.”
ທ່ານ ໂອມາ ອາລ-ເດິແກ ຜູ້ນຳຂອງພັນທະມິດແຫ່ງເສລີພາບ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ໄດ້
ກ່າວວ່າ “ການປະກາດຕາມລັດຖະທຳມະນູນນີ້, ເຊິ່ງຫາກໍຖືກເຊັນ, ໄດ້ເປີດປະຫວັດ
ສາດໜ້າໃໝ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ. ມັນຈະສ້າງເຫດການທີ່ສຳຄັນຄັ້ງໃໝ່ສຳລັບ
ການປະຕິວັດນີ້. ມັນຈະສ້າງບັນຍາການ ແລະ ເສັ້ນທາງ ສຳລັບການສ້າງສະຖາບັນ
ຂອງລັດຖະບານໃໝ່, ເຊິ່ງຈະປຶກສາຫາລືການຮຽກຮ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິວັດ, ເຊິ່ງ
ຊູດານ ໄດ້ເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອຂອງລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວທີ່ຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນ
ບັນດາສິ່ງບູລິມະສິດຂອງໄລຍະການປ່ຽນແປງໃໝ່ນີ້ ຈະເປັນການສືບສວນສອບສວນ
ທີ່ຍຸຕິທຳ ແລະ ໂປ່ງໃສ ກ່ຽວກັບ ການສັງຫານຜູ້ຍອມສະຫຼະຊີບ ແລະ ການລົງໂທດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ສະພາລັດຖະບານໃໝ່ ແລະ ພວກຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່
ຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມານີ້ ຫຼັງຈາກການປະທ້ວງທີ່ຮຸນແຮງສາມເດືອນ ທີ່ໄດ້ສັງ
ຫານຜູ້ປະທ້ວງທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ.