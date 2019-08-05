ການຍິງສັງຫານໝູ່ສອງຄັ້ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລັດ ເທັກຊັສ ແລະ ລັດໂອໄຮໂອ ເມື່ອວັນເສົາ
ແລະ ອາທິດວານນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກແຍກໃນວົງການເມືອງ ອາເມຣິກັນ ຍືດເຍື້ອ
ອອກໄປກວ່າເກົ່າ, ເຊິ່ງແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຮຸນແຮງໂດຍພວກຄົນຜິວຂາວ
ທີ່ແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດສີຜິວ ແລະ ການຄວມຄຸມປືນ, ຫາກການສົນທາະນາກັນ ໃນ
ສາທາລະນະ ຂະນະທີ່ບັນດານັກການເມືອງທີ່ມີຄວາມຄິດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໄດ້ກຽມ
ພ້ອມສຳລັບສິ່ງທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນການໂຄສະນາຫາສຽງການເລືອກຄັ້ງ 2020 ທີ່ມີການ
ແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງດຸເດືອດ.
ການຍິງກັນສອງຄັ້ງ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ 29 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍ 53 ຄົນ ບາດ
ເຈັບນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງວິກິດການທາງການເມືອງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດ ສຳລັບລັດຖະບານຂອງທ່ານ
ທຣຳ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລັດຖະສະພາ.
ການຍິງກັນຄັ້ງທຳອິດໃນເມືອງ ແອລ ປາໂຊ ລັດເທັກຊັສ, ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ
ຂອງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການຍິງໂດຍຜູ້ຊາຍຜິວຂາວອາຍຸ 21 ປີ, ຜູ້
ທີ່ເຊື່ອວ່າໄດ້ກ່າວປະກາດແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດສີຜິວຢ່າງຈະແຈ້ງ ທີ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງ
ການກ່າວຫາຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢ່າງເປັນປະຈຳທີ່ວ່າ
ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຊາວ ອາເມຣິກາ ລາຕິນ ຈາກປະເທດ ເມັກຊິໂກ ແລະ ອາເມຣິກາ
ກາງ ແມ່ນປຽບເໝືອນກັບ “ການຮຸກຮານ” ສະຫະລັດ. ຫຼັງຈາກລາວໄດ້ຍອມຈຳນົນນັ້ນ,
ລາວໄດ້ບອກຕຳຫຼວດວ່າ ລາວມີກຳນົດທີ່ຈະຂ້າຄົນ “ເມັກຊິໂກ” ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະ
ເຮັດໄດ້. ລາວໄດ້ສັງຫານ 20 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 27 ຄົນ.
ການຍິງກັນຄັ້ງທີສອງໃນເມືອງ ເດຕັນ ລັດ ໂອໄຮໂອ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກ 1 ໂມເຊົ້າ
ຂອງວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍຜູ້ຊາຍຜິວຂາວອາຍຸ 24 ປີ ທີ່ໄດ້ຊື້ປືນແບບທະຫານຢ່າງ
ຜິດກົດໝາຍ ພ້ອມກັບຮາງລູກປືນ 200 ລູກສອງອັນ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍລາວຂ້າ ຫຼື ບາດເຈັບ
ຫຼາຍສິບຄົນໃນເວລາບໍ່ເຖິງ 30 ວິນາທີ. ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ແລະ ສະມາຊິກພັກ
ຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານຢ່າງເດັດຂາດຕໍ່ກົດລະບຽບທີ່ຖືກສົງເສີມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສຳລັບປະຊາຊົນທຳມະດາທີ່ຈະມີອາວຸດແນວນັ້ນ.