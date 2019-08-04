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ສຫລ ແລະ ກຸ່ມຕາລີບານ ປາກົດວ່າ ໃກ້ຈະຕົກລົງກັນ ໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີ ບັນຫາທ້າທາຍ ຫຼາຍຢ່າງ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຂອງປາກິສຖານ ທ່ານຊາ ເມີມູດ ຄູເຣຊີ, ຊ້າຍ, ຕ້ອນຮັບ ທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ທ່ານຊາລເມ ຄາລີລຊາດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ອິສລາມາບັດ, ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2019.

ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໄດ້​ເລີ່ມ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈ​າ​ຮອບ​ທີ 8 ຢ່າ​ງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ ໃນ
​ນະ​ຄອນຫຼວງ ໂດ​ຮາ ປະ​ເທດ ກາ​ຕ້າ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວ່າ ໃນ​ຮອບນີ້
​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອ​າດ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ເພື່ອ​ສິ້ນ​ສຸດ​ສົງ​ຄາມ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ດົນທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ.

ທ່ານຊາ​ລ​ເມ ຄາ​ລິີລ​ຊາດ ຫົວ​ໜ້າ​ນັກ​ເຈ​ລ​ະ​ຈາ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ
​ວ່າ “ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໄດ້​ໃຫ້​ສັນ​ຍານ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ສະຫຼຸບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ. ພວກ​ເຮົາ​ພ້ອມ
​ແລ້ວ​ ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ດີ.”

ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ມັນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຜິດ​ກັນ, ກ່ຽວ​ກັບ ຫົວ​ຂໍ້​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​
ໂດຍ​ທັງ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ.

ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈະ​ເຫັນ​ມັນ​ດັ່ງ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​ຖອນ​ກຳ​ລັງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອອກ​
ໄປຈາກ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນກອງ​ກຳ​ລັງ ສະ​ຫະ​ລັດ. ໃນ​ການ​ຕອບ
​ແທນ, ພວກ​ເຂົາ​ສັນ​ຍາ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ດິນ​ແດນ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຈະ​ບໍ່​ຖືກ​ໃຊ້
​ສຳ​ລັບ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ.

ໂຄ​ສົກ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ທ້າວ ຊູ​ເຮ​ລ ຊາ​ຮີນ ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ ເປັນ​ພາ​ສາ
ປາ​ຊ​ໂຕ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້​ວ່າ “ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບບັນ​ດາ​ນັກ​ເຈ​ລະ​ຈາ ສະ​ຫະ​ລັດ
ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສອງ​ສາມ​ວັນ. ຖ້າ​ມີ​ການ​ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ, ກອງ​ກຳ
​ລັງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ໝົດ ຈະ​ຕ້ອງ​ຖອນ​ອອກ​ຈາກ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ພາຍ​ໃຕ້​ເວ​ລາ​ທີ່​
ກຳ​ນົດ​ໄວ້, ແລະ ເປີດ​ຫົນ​ທາງ​ໃຫ້​ການ​ເຈ​ລ​ະ​ຈາ​ລະ​ຫວ່າງ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.”

ທ່ານ ຄາ​ລິ​ລ​ຊາດ ມີ​ຂໍ້​ຄິດ​ເຫັນ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ໄປ.

ທ່ານ​ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ ທວິດ​ເຕີ ກ່ອນ​ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຮອບ​ທີ​ 8
ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຕາມ​ຫາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ບໍ່​ແມ່ນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຖອນ​ຕົວ.
ການ​ມີ​ໜ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ແມ່ນ​ອີງ​ຕາມ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ, ແລະ
ການ​ຖອນ​ຕົວ​ໃດໆ​ກໍ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ຕາມ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ.”

ຂໍ​ຄວາມ​ໃນ​ທວິ​ດ​ເຕີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ການ​ໃຊ້​ຄຳ​ວ່າ “ອີງ​ຕາມ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ” ນັ້ນ,
ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ຕໍ່​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ທີ່​ໃກ້​ໃຊ້
​ກັບ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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