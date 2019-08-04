ນັກປະດິດ ຊາວຝຣັ່ງ ເຫາະຂ້າມຊ່ອງແຄບ ອັງກິດ ດ້ວຍແປ້ນບິນ ເຄື່ອງຈັກອາຍພົ່ນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ‘Flyboard’

ນັກປະດິດ ຝຣັ່ງ ຄົນນຶ່ງ ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ໃນການບິນຂ້າມຊ່ອງແຄບ ອັງກິດ
ດ້ວຍແປ້ນບິນເຄື່ອງຈັກອາຍພົ່ນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ‘flyboard’.
ທ່ານ ແຟຣັງກີ ຊາປາຕາ ໄດ້ອອກແບບອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໄດ້ນຳພາລາວ ເຫາະ
ຂ້າມຊ່ອງແຄບຈາກປະເທດຝຣັ່ງ ຫາ ອັງກິດ ໃນເວລາປະມານ 20 ນາທີ.
ແປ້ນບິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບກຳລັງດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອາຍພົ່ນຫ້າໜ່ວຍ ແລະນ້ຳມັນກາດ ທີ່
ທ່ານ ຊາປາຕາ ພາຍຢູ່ໃນກະເປົາເປ້ ໃນລະຫວ່າງການບິນ.
ທ່ານ ຊາປາຕ້າ ໄດ້ບິນອອກຈາກເມືອງ ຊັງກັດ, ປະເທດ ຝຣັ່ງ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນ
ອາທິດມື້ນີ້ ແລະ ລົງຈອດໃນອ່າວ ເຊ້ນ ມາກາເຣັດ, ໃກ້ເກັບເມືອງ ໂດເວີ, ຢູ່ຊາຍຝັ່ງ
ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ອັງກິດ.
ເຮືອບິນກອງທັບ ຝຣັ່ງ ໄດ້ບິນຕາມລາວ ແລະ ລາວໄດ້ຢຸດຢູ່ເຄິ່ງທາງເພື່ອຕື່ມນ້ຳມັນ
ຢູ່ຖານຂອງເຮືອລຳນຶ່ງ.
ວັນອາທິດວານນີ້ ເປັນການພະຍາຍາມບິນຂ້າມຊ່ອງແຄບ ອັງກິດ ເປັນຄັ້ງທີສອງ
ຂອງລາວ.
ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ, ການບິນຂອງລາວໄດ້ຢຸດລົງ ເມື່ອລາວບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ
ລົງຈອດຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ເຮືອ ເພື່ອຕື່ມນ້ຳມັນ, ເຊິ່ງຈົບລົງດ້ວຍການຕົກລົງໃສ່ນ້ຳ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້, ທຸກຢ່າງໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ລາວໄດ້ຍົກ
ມືທັກທາຍຜູ້ທີ່ແນມເບິ່ງໃນ ອັງກິດ ກ່ອນການລົງຈອດຂອງລາວ.
ລາວໄດ້ລົງຈອດຢູ່ເດີ່ນຂອງເອກະຊົນໃນປະເທດ ອັງກິດ, ບ່ອນທີ່ເຈົ້າຂອງບໍ່ໄດ້
ອະນຸຍາດໃຫ້ສື່ມວນຊົນເຂົ້າໄປ.
ຄົນທົ່ວໂລກໄດ້ເຫັນແປ້ນບິນຂອງທ່ານ ຊາປາຕ້າ ຄັ້ງທຳອິດໃນວັນຊາດຂອງ ຝຣັ່ງ,
ເມື່ອວັນທີ 14 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ. ລາວໄດ້ກາຍເປັນຄົນດັງຂອງວັນນັ້ນ ເມື່ອລາວ
ໄດ້ບິນກັບແປ້ນຂອງລາວ ຂ້າມການເດີນສວນສະໜາມຂອງກອງທັບ ເພື່ອສ້າງ
ຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ບັນດາຜູ້ຊົມ.