ຕຳຫຼວດໃນເມືອງ ເດຕັນ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນລັດ ໂອໄຮໂອ ທາງພາກຕາເວັນອອກຕອນກາງ
ຂອງ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ມືປືນຄົນນຶ່ງໄດ້ສັງຫານ 9 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 16
ຄົນ.
ຕຳຫຼວດເມືອງ ເດຕັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ໃນບັນຊີ ທວິດເຕີ ຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າ
“ພວກເຮົາມີຕຳຫຼວດທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໃນເວລາທີ່ການຍິງກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ
ສາມາດຕອບສະໜອງ ແລະ ຢຸດເຫດການດັ່ງກ່າວໄວ້ໄດ້ ຢ່າງວ່ອງໄວ.”
ຕຳຫຼວດເວົ້າວ່າ ມືປືນ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຊື່ນັ້ນ, ໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ຕຳຫຼວດເວົ້າວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ FBI ແມ່ນກຳລັງຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄະດີດັ່ງກ່າວ.
ການຍິງກັນໃນຂດບັນເທີງຊື່ວ່າ ອໍເຣກັອນ ຂອງເມືອງ ເດຕັນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວ
ໂມງ ຫຼັງຈາກການຍິງສັງຫານໝູ່ອີກແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນເສົາວານນີ້ ຢູ່ຮ້ານຊັບ
ພະສິນຄ້າ Walmart ໃນເມືອງ ແອລ ປາໂຊ, ລັດ ເທັກຊັສ, ເຊິ່ງ 20 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ
ແລະ 26 ຄົນບາດເຈັບ. ແລະໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ມືປືນໄດ້ຍິງ ແລະ ສັງຫານສາມຄົນ
ໃນບຸນ ຫົວກະທຽມ ກິລຣອຍ ທີ່ລັດ ຄາລິຟໍເນຍ.