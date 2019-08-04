ບັນດານັກກູ້ໄພໄດ້ກອບກູ້ສົບຂຶ້ນມາຈາກທະເລທີ່ພັດແຮງ, ບ່ອນທີ່ເຮືອຂ້າມຟາກສາມ
ລຳໄດ້ຫຼົ້ມຫຼັງຈາກຖືກພັດໂດຍລົມ ແລະ ຄື້ນທະເລທີ່ແຮງ ຢູ່ນອກສອງແຂງພາກກາງ
ຂອງ ຟີລິບປິນ, ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 25 ຄົນ ແລະ 6 ຄົນ
ຫາຍສາບສູນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຕຳຫຼວດໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.
ໂຄສົກຕຳຫຼວດໃນພາກພື້ນ ທ່ານ ໂຈເອມ ຮາເວຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດສ່ວນຫຼາຍ
ແມ່ນຜູ້ໂດຍສານຂອງເຮືອຂ້າມຟາກສອງລຳ ທີ່ໄດ້ຫຼົ້ມຈາກຄວາມດັນລົມທີ່ພັດມາຢ່າງ
ກະທັນຫັນ ແລະ ຄື້ນນ້ຳທີ່ຮຸນແຮງ ໃນວັນເສົາວານນີ້ຢູ່ນອກແຂວງ ກີມາຣາສ ແລະ
ແຂວງ ອີລອຍໂລ. ຜູ້ໂດຍສານ 55 ຄົນ ແລະ ລູກເຮືອໄດ້ຖືກຊ່ວຍເຫຼືອໄວ້ໄດ້.
ເຮືອຂ້າມຟາກລຳທີສາມ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານຈັກຄົນ, ກໍໄດ້ຫຼົ້ມເຊັ່ນກັນໃນຊ່ອງ
ແຄບ ອີລອຍໂລ ແຕ່ສະມາຊິກຄົນຂັບເຮືອສີ່ຄົນ ໄດ້ລອດຊີວິດອອກມາ, ອີງຕາມການ
ກ່າວຂອງທ່ານ ຮາເວຍ.
ຜູ້ລອດຊີວິດໄດ້ເລົ່າປະສົບການວ່າ ທ້ອງໄດ້ມືດເຂົ້າໃນທັນທີທັນໃດ ໃນລະຫວ່າງກາງ
ຂອງການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຊິ່ງຕາມມາດ້ວຍລົມແຮງ ແລະ ຝົນ ທີ່ໄດ້ກະແທກ
ໃສ່ເຮືອຂ້າມຟາກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສົງໄສວ່າ ເປັນຫຍັງເຮືອລຳທີສາມຈຶ່ງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ແລ່ນ ປະ
ມານສາມຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກ ອີກສອງລຳໄດ້ຫຼົ້ມເກືອບໃນເວລາດຽວກັນຂອງຕອນບ່າຍ
ໃນສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ດີ.
ບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ຝົນມໍລະສຸມຮຸນແຮງ, ຟ້າຮ້ອງ ແລະ
ດິນເຈື່ອນຈາກຝົນຕົກ ທ່າມກາງຄວາມກົດອາກາດເຂດຮ້ອນ ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ກິໂລ
ແມັດນອກຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກ ໄດ້ຖືກຢຸດຊົ່ວຄາວ ໃນນະຄອນຫຼວງ ມະນີລາ ໃນວັນ
ສຸກ ແລະ ວັນເສົາວານນີ້ ທ່າມກາງຝົນຕົກໜັກ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລົດຕິດ
ຢ່າງຮຸນແຮງ ໃນເຂດລຸ່ມຂອງນະຄອນຫຼວງ.
ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນເກືອບ 20 ຫົວ ແລະ ພາຍຸອື່ນໆໄດ້ພັດເຂົ້າ ຟີລິບປິນ ໃນແຕ່ລະປີ, ເຮັດ
ໃຫ້ປະເທດໝູ່ເກາະທີ່ນອນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ແລະ
ແຜ່ນດິນໄຫວນັ້ນ ເປັນນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ
ໂລກ.