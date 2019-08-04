ຕຳຫຼວດ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຄວບຄຸມຕົວປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ຢູ່
ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການເລືອກຕັ້ງທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ, ອີງຕາມການ
ກ່າວຂອງກຸ່ມສິ້ງຊອມ.
ກຸ່ມ OVD-Info ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ທີ່ຕິດຕາມການຈັບກຸມນັ້ນ, ໄດ້
ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ 685 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ຕາມຖະນົນໃນໃຈກາງເມືອງ, ບ່ອນທີ່ບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີການຈັດການປະທ້ວງຂອງຝ່າຍຄ້ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະ
ນຸຍາດ.
ນັກເຄື່ອນໄຫວຄົນສຳຄັນ ທ່ານ ລິວບອຟ ໂຊໂບລ ກໍລວມຢູ່ໃນຜູ້ທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວ,
ພ້ອມກັບນັກຂ່າວ 6 ຄົນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງອົງການຂ່າວ ຝຣັ່ງ. ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບ
ທ່ານ ໂຊໂບລ ຈາກລົດຕັກຊີ ກ່ອນການປະທ້ວງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ.
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດການປະທ້ວງ ຫຼັງຈາກຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຝ່າຍ
ຄ້ານຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຖືກຫ້າມຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາເມືອງຂອງນະ
ຄອນຫຼວງ ມົສກູ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍານີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຕໍ່ສູ້ເພື່ອການເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮວບຮວມເອົາ
ລາຍເຊັນຂອງແທ້ ເພື່ອລົງທະບຽນສຳລັບການເລືອກຕັ້ງ, ເຊິ່ງຖືກພິຈາລະນາວ່າ
ເປັນຄວາມພະຍາຍາມສຳລັບການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດປີ 2021.
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຝ່າຍຄ້ານບາງຄົນໄດ້ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ ພ້ອມກັບນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ
ທ່ານ ອາເລັກເຊ ນາວາລນີ.
ຢູ່ການປະທ້ວງແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງດຽວກັນໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໃນລະຫວ່າງການ
ປະທ້ວງນັ້ນ ໄດ້ມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນ, ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບຫຼາຍກວ່າ 1,000
ຄົນ, ເຮັດໃຫ້ມີການກ່າວປະນາມຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກທົ່ວໂລກ.
ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດ
ການສືບສວນສອບສວນການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ຕໍ່ການກ່າວຫາວ່າທ່ານ ນາວາລນີ ໄດ້
ຟອກເງິນຫຼາຍກວ່າ 15 ລ້ານໂດລາ ຜ່ານມູນນິທິຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ນາວາລນີ ແລະ ມັນທະມິດຂອງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ມູນນິທິດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບທຶນມາ
ຢ່າງໂປ່ງໃສ ຜ່ານການບໍລິຈາກຂອງສາທາລະນະ.