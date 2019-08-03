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ທະ​ຫານ ແລະ ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ໃນ​ຊູ​ດານ ບັນ​ລຸການ​ຕົກ​ລົງ ຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ ໃນ​ການ​ຄອງ​ອຳ​ນາດ ຮ່ວມ​ກັນ

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຊູ​ດານ ເດີນ​ຂະ​ບວນ ທີ​່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ຄາ​ຣ໌​ທູມ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 1 ສິງ​ຫາ 2019.

ຜູ້​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຈາກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ພາ​ປົກ​ຄອງ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຂອງ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ຊູ​ດານ ແລະ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ບັນ​ລຸ​ການ​ຕົກລົງ​ ກັນ​ແລ້ວ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ ທີ່​ຈະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການປົກ ​ຄອງ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ.

ທ່ານ​ໂມ​ຮຳ​ເໝັດ ແອ​ລ ຮາ​ເຊນ ລາ​ບັດ ຜູ້​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້ ຊຶ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຫຍັງ​ຫຼາຍ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ປະ​ກາດ ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊູ​ດານ​ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ແລະ​ຫາງ​ສຽງປະ​ຊາ​ຊົນ​ນາໆ​ຊາດ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນໂດຍເຕັມ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ​ປະ​ກາດ ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ.”

ເປັນ​ທີ່​ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຍັງ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ ເພື່ອ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທາງ​ເຕັກ​ນິກ​ຕ່າງໆ.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ຈະ​ເຊັນ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້​ອື່ນນີ້.

ຊູ​ດານ​ໄດ້​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ຍ້ອນ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ​ມາ​ໄດ້​ຫຼາຍເດືອນ​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ການ​ປ​ະ​ທ້ວງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາປີ​ກາຍ​ຍ້ອນການ​ຂຶ້ນ​ລາ​ຄາ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທາງ​ດ້ານການ​ເມືອງເຖິງ​ແມ່ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ອະ​ດີດປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂອ​ມາ ອາ​ລ-ບາ​ເຊຍ ໄດ້​ຖືກ​ພວກ​ທະ​ຫານໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ໄປ​ແລ້ວ. ທ່ານ​ບາ​ເຊຍ​ປົກ​ຄອງ​ຊູ​ດານ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 30 ປີ ​ກ່ອນທີ່​ພວກ​ທະ​ຫານ​ ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ທ່ານ ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ເມ​ສາ.

ຜູ້​ນຳ​ຂອງສະ​ພາ​ປົກ​ຄອງ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ທະ​ຫານ ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ຜ່ານ​ມາທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຮຸນ​ແຮງ​ເປັນ​ເວລາສາມ​ເດືອນ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກເດີນ​ຂະ​ບວນປະ​ທ້ວງ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຫຼາຍຮ້ອຍ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ.

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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