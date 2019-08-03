ສະຫະລັດ ໃນວັນສຸກວານນີ້ໄດ້ຖອນໂຕອອກຈາກສົນທິສັນຍາກຳລັງນິວເຄລຍໄລຍະປານກາງ ຫຼື INF ເພື່ອວ່າຈະສາມາດ ສ້າງລູກສອນໄຟຊະນິດໃໝ່ ຫຼັງ ຈາກຣັດເຊຍໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມທຳລາຍລູກສອນໄຟຊະນິດໃໝ່ຂອງຕົນ ທີ່ອົງການເນໂຕ້ເວົ້າວ່າ ລະເມີດຕໍ່ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວວ່າ “ຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ ການປະຕິບັດຕາມໂດຍເຕັມ ແລະກວດສອບໄດ້ ໂດຍຜ່ານການທຳລາຍລະບົບລູກສອນໄຟທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມສົນທິສັນຍາ ຄືລູກສອນໄຟ SSC-8 ຫຼື 9M729 ຊຶ່ງເປັນລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ທີ່ຍິງຈາກພາກພື້ນດິນແລະມີໄລຍະປານກາງນັ້ນ. ຣັດເຊຍ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ຕໍ່ການແຕກຫັກລົງຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວເພີ້ມຕື່ມ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ສະຫະລັດ “ຈະບໍ່ເປັນພາຄີຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາ ທີ່ມີການລ່ວງລະເມີດດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈໂດຍຣັດເຊຍ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາຂອງຣັດເຊຍ ເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍພັດທະນາແລະຕິດຕັ້ງລະບົບລູກສອນໄຟທີ່ລະເມີດຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງຕໍ່ສະຫະລັດ ຕໍ່ພັນທະມິດແລະພາຄີຂອງພວກເຮົາ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານມາກ ແອັສເພີ ກ່າວວ່າ ການຖອນໂຕນີ້ ຈະອຳນວຍໃຫ້ສະຫະລັດ ສາມາດພັດທະນາລູກສອນໄຟທຳມະດາຊະນິດໃໝ່ຂອງຕົນໄດ້.
ທ່ານກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ເວລານີ້ ພວກເຮົາໄດ້ຖອນໂຕແລ້ວຍ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຈະດຳເນີນການຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອພັດທະນາລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຈາກພາກພື້ນດິນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເປັນການຮັບມືແບບຮອບຄອບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຣັດເຊຍ.”
ເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວກັບການຖອນໂຕອອກຈາກສົນທິສັນຍາ INF ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ສວນຫຍ້າດ້ານໃຕ້ຂອງທຳນຽບຂາວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຕົນ ແລະກ່າວວ່າ ພວກເຮົາ “ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໜ້າສະເໝີ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ຫວັງວ່າຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ຈະສາມາດບັນລຸກັນໄດ້ ເພື່ອໃຊ້ແທນສົນທິສັນຍາສະໄໝສົງຄາມເຢັນດັ່ງກ່າວ ແລະເວົ້າວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ນີ້ ຄວນຈະຮວມທັງຈີນ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຈະມີອາວຸດນິວເຄລຍຊະນິດໃໝ່ໄວໆນີ້.”
ທ່ານທຣຳຕອບຄຳຖາມຂອງວີໂອເອ ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຣັດເຊຍຢາກຈະເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍານິວເຄລຍ ແລະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ມີການຂັດຂ້ອງຫຍັງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງແລະກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ກັບຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດ.”
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງທ່ານ ທ່ານພອມພຽວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຣັດເຊຍ ແລະຈີນ “ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາໃນໂອກາດນີ້ ເພື່ອນຳເອົາຜົນຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ແທ້ຈິງ ມາສູ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະທົ່ວທັງໂລກນຳດ້ວຍ.”