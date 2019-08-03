ຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເລືອກໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າສືບລັບໄດ້ຖອນຕົວຈາກການພິຈາລະນາເພື່ອຮັບເອົາການແຕ່ງຕັ້ງຫຼັງຈາກໄດ້ມີຄຳຖາມເພີ້ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄຸນນະວຸດທິແລະປະສົບພະການຂອງທ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຂຽນລົງທວີດເຕີ້ເມື່ອວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ຈອນ ແຣັດຄລິບ (John Ratcliffe) ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດນັ້ນ “ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຢູ່ໃນສະພາຕໍ່ໄປ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດເມື່ອຍ ຕາງໜ້າໃຫ້ປະຊາຊົນໃນລັດເທັກຊັສ ແລະປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ການກວດສອບຂອງສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈແຕ່ງຕັ້ງນີ້ ໂດຍກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ທີ່ເດີ່ນກ້ຳໃຕ້ຂອງທຳນຽບຂາວວ່າ ທ່ານແຣັດຄລິບ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ແບບບໍ່ຍຸຕິທຳຈາກອົງການຂ່າວ ແລະເວົ້າວ່າ ຂັ້ນຕອນຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ ໃນການສະເໜີຊື່ຂອງທ່ານ ຈະເປັນຊ່ວງເວລາ “ທີ່ຍາວນານ ຫຍຸ້ງຍາກ.”
ການຂໍຖອນຊື່ມີຂຶ້ນພຽງຫ້າມື້ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ສ້າງຄວາມແປກໃຈໃຫ້ແກ່ຫຼາຍໆຄົນໃນວໍຊິງຕັນ ທີ່ໄດ້ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງທ່ານແຣັດຄລິບ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ທ່ານທຣຳ ແລະເປັນສະມາຊິກທີ່ນ້ອຍສຸດໃນຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ.
ທ່ານແຣັດຄລິບປະເຊີນກັບການກວດສອບກ່ຽວກັບພາກສ່ວນທີ່ເວົ້າເກີນຄວາມຈິງຢູ່ໃນຊີວະປະຫວັດແລະການຂາດປະສົບພະການຂອງທ່ານ ໃນດ້ານສືບລັບ. ນັບແຕ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານແຣັດຄລິບແລ້ວ ສື່ມວນຊົນຂອງສະຫະລັດລາຍງານວ່າ ທ່ານແຣັດຄລິບ ອາດເວົ້າໂຍກເກີນໄປ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານໃນການເປັນໄອຍະການຢູ່ລັດເທັກຊັສ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານຈະປະກາດກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງໃໝ່ ໃນອີກ "ບໍ່ດົນ" ເພື່ອມາຮັບຕຳແໜ່ງແທນທ່ານແດນ ໂຄດສ໌ ທີ່ໄດ້ລາອອກ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້. ທ່ານເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະທົບທວນເບິ່ງຜູ້ສະໝັກ 3 ຄົນໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານຈະພິຈາລະສະເໜີຊື່ທ່ານນາງ ຊູ ກໍດອນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໝາຍເລກສອງໃນອົງການສືບລັບ ຂຶ້ນເປັນຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ເປັນພັນທະມິດ ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບທ່ານນາງ ກໍດອນ ຊຶ່ງລູກຊາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈູເນຍ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ຖ້າຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັອ ສະໜັບສະໜຸນທ່ານນາງກໍດອນ “ຂ່າວລືກ່ຽວກັບການທີ່ທ່ານນາງ ເປັນເພື່ອນທີ່ດີກັບອະດີດຜູ້ອຳນວຍການອົງການຊີໄອເອທ່ານຈອນ ເບຣັນເນັນແລະພະນັກງານໃນຖັນແຖວທັງໝົດຕ້ອງເປັນຄວາມຈິງ 100 ເປີເຊັນ.”
ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູເມີ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າທ່ານແຣັດຄລິບ “ບໍ່ຄວນທີ່ຈະຖືກນຳມາພິຈາລະນາເລີຍ.”