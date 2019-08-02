ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໃນລະຫວ່າງຄຳປາໄສຕໍ່ໂຄງການພວກຜູ້ນຳຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ບາງກອກ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງທຶນ ໃນ ອະທິປະໄຕ ຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນໂຕ ແລະຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ມີເຂດອິນໂດປາຊີຟິກທີ່ເສລີແລະເປີດກວ້າງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ມີການເປີດກວ້າງ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ການປົກຄອງທີ່ດີ ການເຄົາລົບຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງທຸກໆປະເທດ ແລະການເປັນພາຄີທີ່ແທ້ຈິງ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານພອມພຽວຍັງໄດ້ຕ້ອງຕິຈີນ ທີ່ມີ “ການປະພຶດບໍ່ດີມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດ” ແລ້ວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຄ້າເສລີຢຸດຊະງັກລົງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະຢຸດເຮັດແບບນັ້ນ.”
ທ່ານພອມພຽວ ທີ່ເດີນທາງໄປບາງກອກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມພວກນັກການທູດອາຊ່ຽນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານມີຄວາມຫວັງໄປໃນແງ່ດີທີ່ການເຈລະຈາກັບເກົາຫຼີເໜືອຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນໄວໆນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການຄາດວ່າການພົບປະຂອງທັງສອງຝ່າຍຢູ່ທີ່ປະເທດໄທບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານພອມພຽວກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາເກີດຂຶ້ນຍ້ອນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານນີ ຢອງ ໂຮ ບໍ່ໄດ້ໄປຮ່ວມ.
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສືບຕໍ່ການເຈລະຈາທາງການທູດກັບເກົ າຫຼີເໜືອ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະລົງມຶ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫວັງໄປໃນແງ່ດີວ່າ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນໃນອີກບໍ່ດົນນີ້. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ມີການກາດ ເລີ້ມພົວພັນຄືນກັບພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນວິທີທີ່ເປັນທາງການ ທາງດ້ານການທູດ.”
ພຽງຢາງຍັງບໍ່ທັນສະໜອງຕອບ ຕໍ່ຄວາມປະສົງຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ຢາກເປີດການເຈລະຈາຄືນໃໝ່.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນໃດໆ ກ່ຽວກັບການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ສອງລູກ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບໃດໆ ຕໍ່ການປ້ອງກັນຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານພອມພຽວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ເປີດການເຈລະຈາທີ່ບາງກອກກັບທ່ານຫວັງ ຢີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຕັ່ງຕຶງໃນເລື້ອງການຄ້າ ລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນແລະປັກກິ່ງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ແລະຕໍ່ອັນທີ່ສະຫະລັດເອີ້ນວ່າ ການອ້າງກຳມະສິດເກີນຂອບເຂດໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ທ່ານຫວັງ ຢີ້ ກ່າວວ່າ ການສົນທະນາຫາລືດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຊ່ວຍ “ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.”